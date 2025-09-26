Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due Daspo a seguito degli episodi di turbativa dell’ordine pubblico avvenuti allo stadio dopo la partita di Serie C del 30 agosto scorso. I destinatari sono un sostenitore del Campobasso e un tifoso della Torres, coinvolti in comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza degli eventi sportivi.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine al termine dell’incontro calcistico disputato presso lo stadio di Campobasso. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, successivamente analizzate dalla Polizia Scientifica e dalla Digos, hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto nell’area sud dell’impianto sportivo.

Un sostenitore della squadra locale, transitando all’esterno della zona sud dello stadio, si è avvicinato alla barriera di betafence che separa il parcheggio riservato ai tifosi del Campobasso da quello degli ospiti. Qui, il tifoso ha iniziato a inveire e provocare i supporter della Torres, arrivando a colpire ripetutamente con calci il divisorio metallico.

La reazione dei tifosi e l’intervento delle forze dell’ordine

Il comportamento del sostenitore campobassano ha immediatamente suscitato la reazione dei tifosi sardi, che in quel momento stavano lasciando lo stadio. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che alcuni degli ospiti tentassero di scavalcare le barriere e raggiungere la zona riservata ai locali.

La prontezza della polizia ha impedito che la situazione sfuggisse di mano e si trasformasse in un episodio di aggressione più grave. L’analisi dettagliata delle immagini ha consentito di individuare con chiarezza il tifoso responsabile dell’innesco della turbativa e di procedere alla sua identificazione.

L’identificazione e le sanzioni

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno portato all’identificazione del tifoso campobassano, noto come frequentatore saltuario della curva rossoblù. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di Daspo che gli impedirà, per un anno, di accedere a manifestazioni sportive.

Parallelamente, anche il Campobasso Calcio ha annunciato l’intenzione di revocare il “gradimento” al sostenitore, in linea con il proprio Codice Etico e con l’obiettivo di tutelare la sicurezza degli eventi sportivi organizzati dalla società.

IPA