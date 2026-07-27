Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e, per uno di loro, anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Campobasso. L’operazione è stata condotta nella mattinata del 23 luglio dagli agenti della Questura, che hanno rinvenuto droga e armi in un’abitazione del centro storico. I due sono stati posti in custodia cautelare in carcere, come disposto dal GIP, mentre le indagini sono ancora in corso.

Operazione della Polizia nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Campobasso. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati in un’abitazione situata nel cuore del capoluogo molisano, dove hanno trovato due persone in evidente stato di alterazione psicofisica, presumibilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Droga, armi e materiale per lo spaccio

Nel corso dei controlli all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno rinvenuto una serie di elementi riconducibili ad attività illecite. Sono stati sequestrati 13 grammi circa di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento e la vendita della droga, un’arma da sparo risultata provento di furto e una pistola ad aria compressa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

Resistenza e lesioni agli agenti

Durante l’operazione, uno dei due uomini ha reagito in modo violento nei confronti degli agenti, arrivando ad aggredirli e causando loro delle lesioni. Questo comportamento ha portato all’aggravamento delle accuse nei suoi confronti, che comprendono anche resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Arresto e misure cautelari

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Campobasso, i due uomini sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale locale. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa degli sviluppi dell’indagine.

IPA