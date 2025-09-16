Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermata una giovane donna per spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile nella serata del 12 settembre a Campobasso. La ragazza, appena rientrata dalla provincia di Foggia, è stata sorpresa con circa 20 grammi di droga destinata al mercato locale. L’arresto è stato eseguito dopo un inseguimento e ulteriori accertamenti che hanno portato alla scoperta della sostanza illecita.

Operazione antidroga nel centro storico: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nel corso di una serie di controlli mirati al contrasto dei reati legati agli stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione in un’abitazione situata nel centro storico di Campobasso, dove hanno identificato sette giovani extracomunitari e una ragazza del posto. Durante il controllo, sono state rinvenute modiche quantità di sostanza stupefacente addosso ad alcuni dei presenti, che sono stati sanzionati amministrativamente per uso personale di droga.

Ulteriori indagini e la fuga nella notte

La presenza di otto persone nell’appartamento e il ritrovamento di strumenti per il consumo di sostanze hanno spinto gli investigatori ad approfondire la situazione. Nella tarda serata, durante la perlustrazione delle strade che collegano Campobasso alla provincia di Foggia, i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta con a bordo una giovane donna e uno degli stranieri già controllati nell’abitazione.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due hanno tentato la fuga a tutta velocità, cercando di seminare gli agenti nelle contrade del capoluogo. Tuttavia, il tentativo è stato vano: la Squadra Mobile è riuscita a raggiungerli e bloccarli dopo un breve inseguimento.

Il sequestro della droga e l’arresto

Durante la perquisizione successiva, gli agenti hanno scoperto che la giovane donna aveva occultato nelle parti intime circa 20 grammi di sostanze stupefacenti, tra eroina e cocaina. Il quantitativo, secondo gli inquirenti, era destinato allo spaccio nella città di Campobasso. La ragazza è stata quindi arrestata in flagranza per trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso, la giovane è stata posta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.

L’udienza di convalida e le misure cautelari

L’udienza di convalida si è tenuta nella mattinata del 15 settembre. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha confermato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti della donna. La decisione è stata presa alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori, che hanno evidenziato la pericolosità della condotta e il rischio di reiterazione del reato.

