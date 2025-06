Campobasso, lo prendono a calci in faccia per rubargli l’orologio: sei arresti dopo la spedizione al parco

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Campobasso, dove un uomo è stato brutalmente aggredito in un parco. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito conseguenze peggiori.

Un’aggressione brutale nel cuore di Campobasso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alle ore 21:28 del 24 maggio 2025, quando le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute in via Monsignor Bologna, presso il Parco XXV Novembre, in seguito a una segnalazione di una brutale aggressione in corso. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo di 45 anni, residente nel capoluogo, in evidente stato di shock e con numerose ferite lacero-contuse.

La dinamica dell’aggressione

L’uomo è stato colpito ripetutamente con calci e pugni da un gruppo di persone, che gli hanno lasciato sul volto anche le impronte delle suole delle scarpe. Durante l’aggressione, gli è stato sottratto un orologio, mentre, nonostante la violenza esercitata, gli aggressori non sono riusciti a portargli via il borsello. È stato solo grazie all’immediato intervento delle pattuglie della Polizia di Stato che l’aggressione è stata interrotta, costringendo gli autori a fuggire precipitosamente approfittando della conformazione del parco.

Le indagini e gli arresti

Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Campobasso, hanno portato in tempi rapidi all’identificazione dei responsabili: cinque giovani e un uomo di 50 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Gli elementi raccolti sono stati valutati come pienamente fondati dalla Procura della Repubblica, che ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di misure cautelari personali. Il GIP ha accolto la richiesta, disponendo per tutti gli indagati la misura degli arresti domiciliari, eseguita in data odierna.

Un contesto di crescente insicurezza

L’episodio si inserisce in un preoccupante susseguirsi di aggressioni gratuite e ingiustificate che hanno generato forte allarme sociale e un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini. Proprio in questo contesto, è importante sottolineare che solo pochi giorni fa, a seguito di un altro episodio analogo, sono state eseguite tre ulteriori misure cautelari nei confronti di soggetti individuati come responsabili di aggressioni altrettanto violente e prive di qualsivoglia giustificazione.

Il ruolo delle forze dell’ordine e della comunità

Questi risultati investigativi sono frutto dell’incessante impegno delle Forze di Polizia e della costante azione di coordinamento della Procura della Repubblica, impegnate nel contrastare con determinazione ogni forma di violenza urbana e nel garantire la sicurezza della collettività. La tempestività e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine si confermano strumenti imprescindibili per prevenire la degenerazione di tali condotte in reati ancor più gravi e per riaffermare la presenza dello Stato nei territori, a tutela della legalità e della serenità dei cittadini.

La collaborazione dei cittadini

Fondamentale, inoltre, è il contributo dei cittadini: la tempestiva segnalazione, le denunce e la collaborazione con le forze dell’ordine costituiscono un elemento cruciale per intervenire con rapidità e precisione. Senza il costante e responsabile supporto della comunità, sarebbe difficile individuare e allontanare dalla collettività gli autori di tali condotte.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali gli indagati potranno esperire, nell’ottica difensiva, tutti i rimedi processuali previsti dal codice di rito.

IPA