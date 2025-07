Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 17 patenti ritirate e 32 violazioni contestate il bilancio di una giornata di controlli straordinari della Polizia Stradale, svolti il 17 luglio 2025 a Campobasso e provincia, per contrastare l’uso del cellulare durante la guida. L’operazione, inserita nell’ambito delle iniziative “Alto Impatto”, è stata disposta per aumentare la sicurezza stradale e prevenire incidenti causati da comportamenti scorretti al volante.

Controlli intensificati: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la giornata del 17 luglio 2025 ha visto impegnate le pattuglie della Polizia Stradale di Campobasso in un servizio mirato a contrastare l’infrazione dell’uso del telefono cellulare alla guida. L’azione si è svolta sia nel capoluogo che nel territorio provinciale, coinvolgendo 4 pattuglie, tra cui una moto montata, che hanno presidiato le principali arterie stradali.

Le operazioni “Alto Impatto” e la sicurezza stradale

L’iniziativa rientra nelle operazioni “Alto Impatto”, programmate mensilmente a livello ministeriale, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida. Tali comportamenti, come sottolineato dalle autorità, rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi. L’uso improprio del cellulare al volante è stato individuato come una delle infrazioni più frequenti e rischiose.

Le violazioni accertate: numeri e tipologie

Nel corso della giornata di controlli, sono state accertate e contestate 32 violazioni al codice della strada. Di queste, 10 violazioni hanno riguardato l’uso non regolare del telefono cellulare durante la guida, mentre 11 violazioni sono state elevate per il mancato rispetto della segnaletica temporanea e del semaforo rosso in prossimità dei cantieri sulla SS647 Fondovalle del Biferno. Le restanti 11 violazioni hanno interessato altri comportamenti scorretti, tra cui il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’omessa revisione del veicolo e i sorpassi in curva.

Sanzioni e sospensioni delle patenti

Per tutti i conducenti sanzionati per l’uso del telefono cellulare e per il mancato rispetto della segnaletica semaforica, è scattata la sospensione della patente di guida per 15 giorni. A queste sospensioni si sono aggiunte, in diversi casi, le sospensioni “brevi” e quelle disposte con decreto prefettizio. L’infrazione relativa all’uso del cellulare prevede inoltre il pagamento di una somma di 250 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione ordinaria stabilita dal Prefetto.

L’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Campobasso rappresenta un esempio concreto di come il controllo del territorio e l’applicazione rigorosa delle norme possano contribuire a migliorare la sicurezza sulle strade. Il bilancio della giornata, con 17 patenti ritirate e 32 violazioni contestate, evidenzia la necessità di mantenere alta la guardia contro l’infrazione dell’uso del cellulare alla guida e di promuovere comportamenti responsabili tra tutti gli automobilisti.

IPA