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Un uomo di 52 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e all’applicazione del braccialetto elettronico per violenza privata, molestie e lesioni ai danni di una donna di 41 anni. Il provvedimento è stato eseguito a Campobasso dalla Squadra Mobile, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo un grave episodio avvenuto la notte di Capodanno 2026.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Campobasso, sotto la direzione della locale Procura, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico di controllo, nei confronti di un uomo di 52 anni residente nel capoluogo.

I fatti della notte di Capodanno

L’episodio che ha portato all’adozione della misura cautelare risale alla notte di Capodanno 2026. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una donna di 41 anni e conoscente dell’indagato, si era recata presso l’abitazione dell’uomo per porgergli gli auguri di buon anno. Dopo averle aperto la porta, l’uomo avrebbe chiuso l’ingresso alle sue spalle, impedendo alla donna di uscire e trattenendola contro la sua volontà per tutta la notte.

Durante la permanenza forzata nell’appartamento, la donna sarebbe stata sottoposta a violenza fisica, privata della libertà di movimento e impossibilitata a comunicare con l’esterno. Solo la mattina successiva, dopo ripetute richieste di essere lasciata libera, l’uomo avrebbe acconsentito a farla uscire, ma solo a condizione di accompagnarla personalmente.

L’aggressione in auto e la fuga della vittima

La situazione non si è però conclusa con la liberazione della donna. L’indagato, infatti, l’avrebbe costretta a salire sulla propria auto, dove la vittima sarebbe stata nuovamente colpita con diversi pugni. Durante il tragitto verso il centro cittadino, approfittando di un momento di distrazione dell’uomo mentre erano fermi nel traffico, la donna è riuscita ad aprire la portiera e a fuggire, raggiungendo la propria abitazione e, successivamente, rivolgendosi alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto.

Le indagini della Squadra Mobile

Gli approfondimenti condotti dalla Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile, coordinati dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il GIP ha quindi disposto il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico, come previsto dall’articolo 275 bis del codice di procedura penale.

IPA