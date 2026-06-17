Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine questa mattina a Campobasso, dove un uomo in forte stato di agitazione ha minacciato i poliziotti brandendo una mazza di ferro. L’episodio si è verificato in una contrada del capoluogo, dove l’uomo si è barricato nella propria abitazione, costringendo le autorità a mettere in atto un’operazione complessa per garantire la sicurezza pubblica.

La segnalazione e il primo intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato questa mattina quando una segnalazione al numero di emergenza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo, in evidente stato di agitazione, stava urlando in strada e impugnava una mazza di ferro, creando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’uomo si barrica in casa e minaccia gli agenti

All’arrivo della volante della Polizia, l’uomo si è rifugiato nella sua abitazione, una casa singola situata poco distante dal luogo della segnalazione. Da lì ha continuato a urlare e a minacciare i poliziotti, arrivando anche a lanciare oggetti contro di loro. In supporto agli agenti della Questura sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile, per gestire una situazione che si stava facendo sempre più tesa.

Attivazione del negoziatore e della squadra di supporto

Di fronte all’escalation della crisi, con l’uomo che manifestava anche intenti di autolesionismo, è stato necessario coinvolgere il negoziatore della Questura e una squadra di supporto composta da diverse professionalità della Polizia di Stato. Questi operatori sono specializzati nell’affrontare situazioni critiche che possono mettere a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.

Messa in sicurezza dell’area e disattivazione del gas

Per prevenire ulteriori rischi, le forze dell’ordine hanno cinturato l’area e messo in sicurezza lo stabile. In via precauzionale, è stata disattivata la fornitura di gas all’abitazione, una misura necessaria per evitare possibili incidenti durante l’operazione.

L’epilogo: uomo tratto in salvo e affidato alle cure mediche

Dopo alcune ore di trattative e tentativi di riportare la calma, gli operatori sono riusciti a entrare nell’abitazione. L’uomo è stato raggiunto e posto in salvo, per poi essere affidato alle cure del personale del 118. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze per i presenti.

IPA