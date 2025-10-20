Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per un doppio furto in abitazione a Campobasso. I fatti sono stati accertati lo scorso 13 ottobre, quando l’uomo è stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per aver tentato e consumato furti in due diverse abitazioni della città.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con la segnalazione di un cittadino che ha notato un individuo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di una casa isolata, situata in una contrada di Campobasso. L’allarme lanciato ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire tempestivamente sul posto.

Il tentativo di furto sventato

Giunti presso la villetta segnalata, i poliziotti hanno rinvenuto un’ascia abbandonata vicino all’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’attrezzo sarebbe stato utilizzato per infrangere il vetro di una finestra, nel tentativo di accedere all’interno. Tuttavia, il responsabile si era già dato alla fuga, probabilmente disturbato dalla presenza di qualcuno o dall’arrivo delle forze dell’ordine, senza riuscire a portare a termine il furto.

L’identificazione del sospettato

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal cittadino che ha assistito alla scena, gli agenti sono riusciti a restringere il campo delle ricerche. Dopo aver perlustrato i luoghi abitualmente frequentati dal sospettato, la Polizia ha rintracciato l’uomo presso il domicilio della sua compagna, sempre a Campobasso.

Il secondo furto nella stessa giornata

Gli accertamenti successivi, condotti anche con il supporto della Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire che, nella stessa giornata del 13 ottobre, l’uomo si era reso responsabile di un altro furto in un appartamento situato in una diversa zona della città. In questo caso, il malvivente era riuscito a forzare una porta finestra e ad introdursi nell’abitazione, da cui aveva asportato alcuni oggetti preziosi.

La denuncia e le indagini in corso

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria sia per il tentativo di furto che per il furto effettivamente consumato. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno valutando le responsabilità e le eventuali misure da adottare nei suoi confronti.

IPA