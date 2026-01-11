Can Yaman arrestato e rilasciato a Istanbul, la “stanza segreta” è un mistero: il sospetto sul Bebek Hotel

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ci sarebbe anche una “stanza segreta” al centro dell’operazione antidroga durante la quale è stato arrestato e rilasciato Can Yaman. L’attore 37enne noto al pubblico italiano per aver recitato in diverse serie Tv, recentemente come protagonista del remake di Sandokan, è tra i vip turchi finiti in manette nel blitz della polizia in alcuni locali esclusivi di Istanbul. Tra i luoghi al centro dell’inchiesta ci sarebbe una camera dove potrebbero essere stati girati dei video a scopo di ricatto.

L’arresto e il rilascio di Can Yaman

Yaman è stato rilasciato dopo poche ore dall’arresto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, in seguito al quale era stato sottoposto ai test sulle sostanze stupefacenti effettuati dal dipartimento di medicina legale nei confronti dei sette vip turchi fermati nella retata.

Nella vasta operazione, eseguita dal dipartimento antidroga in nove night club della metropoli, sono finiti in manette anche l’attrice Selen Gorguzel, oltre all’ex presentatrice televisiva Nilufer Batur Tokgoz, al presidente della squadra di calcio del Fenerbahce, Sadettin Saran, alcuni YouTuber e gestori di locali.

L’indagine antidroga sui vip in Turchia

L’inchiesta su larga scala della procura di Istanbul sul consumo di droghe e sulla prostituzione sta travolgendo da ottobre lo star system in Turchia, portando all’arresto di altre 19 persone legate al mondo dell’informazione e dello spettacolo, pochi giorni prima dell’ultimo blitz.

Come riportato da Ansa, Can Yaman non risultava indagato, ma è stato trovato con addosso sostanze stupefacenti dopo una segnalazione, nella discoteca Ruby di Ortakoy.

Secondo quanto emerso dalle fotografie diffuse dai media turchi, nel corso delle varie perquisizioni sarebbero state sequestrate diverse droghe, come cannabis, cocaina e pastiglie.

La “stanza segreta”

Al centro dell’indagine, che si basa a vario titolo delle accuse di “possesso di droghe o stimolanti per uso personale”, “agevolazione dell’uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”, ci sarebbe il Bebek Hotel.

Gli inquirenti ipotizzano che tra i luoghi in cui si siano commessi questi reati ci sia la struttura esclusiva di proprietà del produttore turco Muzaffer Yildirim, anche lui tra i fermati.

Secondo quanto riportato dai media turchi, nell’hotel sarebbe stata scoperta anche una “stanza segreta“, che potrebbe essere stata utilizzata per girare dei video a scopo di ricatto.