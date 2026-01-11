Can Yaman arrestato e rilasciato, il suo allenatore per Sandokan lo difende: “Impossibile che si droghi”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La notizia dell’arresto e del rilascio quasi immediato di Can Yaman nell’ambito di un blitz antidroga ha scosso il mondo dello spettacolo. Ma Emiliano Novelli, che ha allenato l’attore turco per il ruolo di Sandokan per cinque mesi, ritiene impossibile che Yaman possa fare uso di droga. “Non avrebbe mai retto il ritmo”, ha spiegato Novelli.

Emiliano Novelli difende Can Yaman

Esperto di stunt e scene pericolose sui set cinematografici, Emiliano Novelli ha seguito per cinque mesi Can Yaman per prepararlo alle scene più atletiche e pericolose di Sandokan.

Avendolo visto all’opera tutti i giorni, Novelli ritiene impossibile che l’attore turco possa fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo è molto semplice: non avrebbe mai retto il ritmo degli allenamenti e delle riprese.

“Impossibile che Yaman possa aver usato droga”

Emiliano Novelli è stato intervistato dal Messaggero all’indomani dell’arresto, e del rilascio dopo poche ore, dell’attore turco Can Yaman durante un blitz antidroga della polizia turca a Istanbul.

“Lo ricordo come una persona assolutamente tranquilla, uno sportivo a tutto tondo che si allenava veramente otto ore al giorno ed era seguitissimo dal suo team”, ha detto l’esperto. Novelli ha raccontato che Can Yaman arrivava in studio già allenato dalla palestra per affrontare tutti gli aspetti che riguardavano i combattimenti, il lavoro con i cavalli, le spade e le coreografie.

Durante quei cinque mesi, ha detto Novelli, non ha mai visto Yaman assumere niente di diverso dall’acqua a temperatura ambiente, neanche un integratore. “Abbiamo lavorato per cinque mesi insieme, se ti droghi un ritmo così non lo reggi”, ha detto Novelli.

Yaman e la disciplina ferrea sul set

Nel ricordo del suo allenatore, Can Yaman ha sempre rispettato una disciplina ferrea, che è fondamentale per mantenere quel tipo di fisico. Alla domanda diretta sull’eventuale utilizzo di droghe da parte di Yaman, Novelli ha risposto con chiarezza: “Me ne sarei accorto, Fosse solo per il livello di concentrazione richiesto dalla disciplina. Le coreografie che imparava in studio da me, lui le riproponeva sul set perfettamente. Io posso solo dire che è stato bravo e professionale, preciso e attento”.

Il blitz antidroga, l’arresto e il rilascio immediato

Can Yaman è stato rimesso in libertà dopo alcune ore dall’arresto, avvenuto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio. In seguito al fermo, l’attore è stato sottoposto ai test per l’uso di sostanze stupefacenti eseguiti dal dipartimento di medicina legale sui sette vip turchi coinvolti nell’operazione.

Nel corso della vasta retata, condotta dal dipartimento antidroga in nove night club della metropoli, sono stati arrestati anche l’attrice Selen Gorguzel, l’ex conduttrice televisiva Nilufer Batur Tokgoz, il presidente del Fenerbahce Sadettin Saran, oltre ad alcuni YouTuber molto noti in Turchia e gestori di locali.