Can Yaman arrestato e rilasciato, il video del blitz antidroga: "Oltre 200 gendarmi"

I media turchi hanno diffuso il video del blitz che ha portato all’arresto dell’attore Can Yaman e di altre sei persone tra cui celebrità famose e produttori. Le accuse, come riporta una nota della Procura Generale di Istanbul, sarebbero a vario titolo, possesso di sostanze stupefacenti e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta della settima operazione di polizia condotta dalla Gendarmeria e che ha visto l’impiego di 200 agenti. Oggetto dell’ultimo blitz è l’Hotel Bebek, un ritrovo popolare tra vip e personaggi influenti che era già stato perquisito in passato. In seguito alle perquisizioni, è stata scoperta una “stanza segreta” al suo interno. Nel video, diffuso dal giornalista Emrullah Erdinc, sono mostrate alcune immagini delle sostanze sequestrate e alcune delle perquisizioni effettuate nelle stanze dell’hotel. Dopo poche ore dall’arresto, Can Yaman sarebbe stato rilasciato.

Il racconto del blitz

CNN Turk ha riportato i dettagli dell’operazione della polizia turca ricostruendo gli attimi precedenti all’arresto di Can Yaman.

Nella serata del 9 gennaio, si sono registrati momenti di tensione.

Circa 200 agenti della Gendarmeria hanno fatto irruzione all’interno dell’Hotel Bebek

Secondo le accuse, alcuni personaggi famosi si sarebbero riuniti spesso nell’albergo perquisito per fare uso di sostanze stupefacenti.

Il giallo dei video registrati

CNN Turk ha, anche, rivelato cosa ci sarebbe al centro della vasta indagine che punterebbe alla scoperta di un traffico di droga nel mondo dello spettacolo turco.

Ci potrebbero essere dei video, registrati nella stanza segreta dell’Hotel Bebek ad Istabul, oggetto di ricatto di celebrità.

Questo, però, è ancora tutto da ricostruire.

Il video della perquisizione

Sul suo profilo X, il giornalista Emrullah Erdinc ha pubblicato alcuni estratti del video della perquisizione da parte della Gendarmeria.

Il video è stato riportato da diversi media turchi e italiani.

Nelle immagini dell’operazione che ha portato all’arresto di Can Yaman, si vedono i cani molecolari scandagliare le stanze dell’albergo e alcuni agenti impegnati nel analizzare ogni dettaglio.

Non viene mostrato l’attore turco, che secondo alcuni media locali sarebbe stato colto in flagrante.

Come riportato dall’ANSA, Can Yaman sarebbe stato rilasciato poche ore dopo l’arresto, nel pomeriggio del 10 gennaio, dopo aver testimoniato.

La nota della Procura Generale di Istanbul

La Procura Generale di Istanbul ha rilasciato una nota dove è spiegata l’intera operazione.

“Durante la perquisizione, è stata sequestrata una grande quantità di sostanze ritenute stupefacenti, tra cui sostanze liquide e residue, cocaina, marijuana, pillole, una bilancia e munizioni”, dice la nota.

Nell’ambito dell’indagine, sono stati arrestati 7 sospettati, tra cui Can Yaman, ritenuti responsabili dei reati di possesso di stupefacenti o stimolanti per uso personale, favoreggiamento dell’uso di stupefacenti e istigazione, favoreggiamento o intermediazione o fornitura di locali per la prostituzione.