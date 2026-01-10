Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di droga, in manette anche l'attrice Selen Gorguzel

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sulla droga che coinvolge vip e locali di Istanbul. Fermata anche l’attrice Selen Gorguzel. L’operazione ha portato a diversi blitz in night club e hotel, con sequestri di molte sostanze. Ancora in corso gli accertamenti, mentre l’indagine prosegue e le posizioni restano al vaglio della Procura.

Arrestato l’attore Can Yaman

L’attore Can Yaman è stato fermato in Istanbul nell’ambito di una vasta indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi del mondo dello spettacolo e dei media. La notizia è stata riportata dai media turchi. Insieme a Yaman è stata fermata anche l’attrice Selen Görgüzel, oltre ad altre persone.

Secondo quanto riferito, i sette fermati sono stati sottoposti a controlli e trasferiti all’Istituto di medicina forense per accertamenti tossicologici, utili a stabilire se e quali sostanze siano state assunte. Il provvedimento rientra in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Istanbul, che nelle scorse settimane aveva già coinvolto oltre venti tra vip, giornalisti e figure pubbliche.

Le autorità hanno precisato che le verifiche sono in corso e che la posizione degli indagati è al vaglio degli inquirenti. Al momento non sono state comunicate misure cautelari definitive nei confronti dell’attore, la cui popolarità è molto alta anche in Italia.

I blitz anti droga nei locali in Turchia

L’indagine si è sviluppata attraverso una serie di blitz notturni in nove locali di Istanbul, durante i quali sono stati arrestati pusher e responsabili di strutture dove, secondo l’accusa, venivano vendute sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto anche il Bebek Otel, uno degli indirizzi finiti al centro dell’inchiesta.

Durante le perquisizioni, condotte con il supporto di unità cinofile, gli investigatori avrebbero individuato una stanza nascosta all’interno dell’hotel. Secondo quanto riferito da fonti investigative citate dai media turchi, la Procura ipotizza che quell’area potesse essere utilizzata per il consumo di droga e, secondo alcune ricostruzioni ancora da verificare, per registrazioni non autorizzate.

In una nota ufficiale, la Procura di Istanbul ha confermato il sequestro di sostanze ritenute stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e liquidi sospetti, oltre a bilancini di precisione e altro materiale. I reati ipotizzati vanno dal possesso per uso personale al favoreggiamento dell’uso di droga.

La posizione di Can Yaman

Can Yaman è noto al pubblico italiano per i ruoli da protagonista in serie televisive di grande successo e per il suo legame con il nostro Paese, dove ha lavorato a lungo. Gli inquirenti sottolineano che l’indagine è ancora in corso e che valgono le garanzie previste dall’ordinamento.

Le autorità giudiziarie turche hanno spiegato che l’inchiesta è entrata in una nuova fase e che ulteriori accertamenti serviranno a chiarire responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti.

Al momento, non risultano dichiarazioni ufficiali da parte dell’attore o dei suoi legali. Nei prossimi giorni sono attese decisioni sull’eventuale convalida dei fermi e sulle misure da adottare.