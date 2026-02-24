Can Yaman co-conduttore al Festival di Sanremo 2026, sul fermo in Turchia "non c'è mai stato un caso"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Can Yaman arriva al Festival di Sanremo 2026 da co-conduttore della prima serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. In conferenza stampa l’attore e modello turco ha chiarito le notizie circolate sul fermo avvenuto a Istanbul lo scorso gennaio durante un blitz anti-droga, liquidando il tutto come semplici “controlli di routine”: “Sono risultato negativo e mi hanno liberato in 24 ore, non c’è un caso e non c’è mai stato”.

Can Yaman a Sanremo 2026

Entrando in sala stampa, Yaman ha scherzato sull’emozione del momento e sulla presenza dei giornalisti, spiegando di essere arrivato stanchissimo dopo aver lavorato sul set in Spagna.

“Mi sono preparato non pensando, sennò mi emozionavo troppo”, ha raccontato. “Sto girando una serie in Spagna quindi sono impegnato, sono arrivato da lì stanchissimo, mi fido di Carlo Conti, per me è una novità, non so che farò, speriamo di non combinare pasticci”.

ANSA

Incalzato sulla vita privata, ha risposto con una battuta: “Sono single, perché hai candidati e suggerimenti per me?”, mentre Conti ha replicato ironicamente di essere sposato. Sul fronte professionale, Yaman ha confermato che la seconda stagione di “Sandokan” è al momento rinviata per decisioni legate alla produzione e ai tempi di realizzazione. L’agenda resta comunque fitta: dopo il set in Spagna, tornerà in Italia per girare una commedia dal titolo “Bro”.

Intanto, riguardo al Festival, impazzano anche quest’anno il classico Fantasanremo e le curiosità in merito ai compensi dei cantanti e dei conduttori.

E non mancano neppure le polemiche, Luca Bizzarri contro Ignazio La Russa per l’appello a invitare il comico Andrea Pucci.

Chi è Can Yaman

Nato nel 1989 a Istanbul, Can Yaman è alla sua prima esperienza come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo. Dopo una laurea in Giurisprudenza e un breve percorso nel mondo aziendale, ha infine scelto la recitazione.

L’esordio è arrivato nelle serie turche nel 2014. La popolarità internazionale l’ha raggiunta con le serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”. Fra le altre produzioni, si ricorda l’italiana “Viola come il mare”. Nel 2021 ha fondato l’associazione Can Yaman for Children ETS a sostegno di attività e ricerca scientifica per bambini e adolescenti malati.

La casa di Can Yaman a Roma

Roma è diventata la sua base operativa in Italia, anche se il quartiere in cui vive è mantenuto riservato per ragioni di privacy. Si parla di una zona centrale e prestigiosa, con palazzi eleganti, portineria h24 e accessi controllati.

L’abitazione è descritta come moderna e minimal, con pochi oggetti in vista. Tra i dettagli più citati c’è la terrazza affacciata sui tetti della città, utilizzata per momenti lontani dai riflettori.

Can Yaman e l’hotel a Sanremo

Per partecipare alla prima serata di Sanremo, Can Yaman è atterrato a Nizza con un volo da Madrid. A Sanremo bocche cucite sull’hotel scelto per evitare l’assedio dei fan. Le richieste dell’attore al suo arrivo sarebbero state molto semplici: noci pecan, acqua e caffè.

Quanto guadagna Can Yaman a Sanremo 2026

Bocche cucite sul cachet di Can Yaman a Sanremo. Di norma, secondo i retroscenisti, un gettone di presenza oscillerebbe fra i 25 mila e i 40 mila euro, ma per una star internazionale come il più famoso attore turco in Europa, la cifra potrebbe arrivare anche ai 75 mila euro, come sostiene il Quotidiano Nazionale.