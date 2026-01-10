Can Yaman e Selen Görgüzel arrestati a Istanbul, chi è l’attrice fermata nell’operazione antidroga

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Can Yaman e Selen Görgüzel sono stati arrestati a Istanbul in un’operazione antidroga che ha coinvolto locali e hotel. L’indagine è in corso e ancora molti punti dovranno essere chiariti. Mentre l’attore è molto noto anche in Italia, non in molti hanno idea di chi sia Selen Görgüzel: attrice e cantante turca, volto storico della tv e reduce da Survivor.

L’arresto di Can Yaman e Selen Görgüzel nei blitz a Istanbul

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio le forze di sicurezza turche hanno eseguito una vasta operazione antidroga a Istanbul, con perquisizioni e controlli in diversi locali notturni e strutture ricettive. Tra i nomi fermati figurano Can Yaman e Selen Görgüzel, arrestati insieme ad altre cinque persone nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Istanbul.

Secondo il comunicato dell’ufficio del procuratore, l’inchiesta riguarda ipotesi di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale”, “agevolazione dell’uso di droga” e reati connessi allo sfruttamento della prostituzione.

Instagram selengorguzelofficial

can yaman selen Görgüzel

I controlli hanno interessato, tra gli altri, il Bebek Otel e il locale Klein Phönix, con l’impiego di reparti specializzati e unità cinofile. Le autorità hanno parlato di sequestri di materiali e sostanze ritenute rilevanti per le indagini. Per i fermati sono stati disposti accertamenti, compresi test sanitari, mentre la Procura ha precisato che l’inchiesta è ancora in corso.

Chi è Selen Görgüzel: carriera tra tv, cinema e musica

A differenza di Can Yaman, molto noto anche al pubblico italiano, in Italia il nome di Selen Görgüzel è meno conosciuto. Nata a Istanbul il 9 febbraio 1979, è una figura storica dello spettacolo turco, con una carriera iniziata giovanissima dietro le quinte televisive e proseguita come conduttrice, attrice e cantante.

Dalla metà degli anni Novanta Görgüzel ha lavorato in numerosi programmi televisivi, per poi affermarsi come attrice in serie molto popolari in Turchia, tra cui “Kurtlar Vadisi”, “Doktorlar” e “O Hayat Benim”. Parallelamente ha coltivato la passione per la musica, pubblicando singoli pop e portando avanti attività legate alla formazione artistica, anche come acting coach.

Negli ultimi mesi l’attrice era tornata al centro dell’attenzione per la partecipazione a “Survivor”, reality di grande successo in Turchia, dal quale era rientrata da poco prima dell’operazione che ha portato al suo arresto.

La vita privata dell’attrice

La vita privata di Selen Görgüzel è stata spesso seguita dai media turchi. In particolare, il matrimonio con l’attore e regista Hamdi Alkan, celebrato nel 2014, e il successivo divorzio nel 2022 hanno occupato a lungo le cronache di spettacolo. Da una precedente relazione l’attrice ha una figlia.

Al momento, non risultano dichiarazioni ufficiali dei legali di Görgüzel o di Can Yaman. Le autorità turche attendono gli esiti degli accertamenti per chiarire le singole posizioni e valutare eventuali provvedimenti. Gli accertamenti proseguono ora con gli esami tossicologici disposti dall’autorità giudiziaria turca.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Istanbul, le verifiche sui soggetti fermati serviranno anche a chiarire eventuali ruoli e presenze abituali negli ambienti sotto indagine. Solo al termine degli esami e dell’analisi del materiale sequestrato sarà definita la posizione giudiziaria dei singoli.