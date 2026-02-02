Can Yaman ospite a Sanremo 2026 nella prima serata, Carlo Conti punta sull'attore dopo l'arresto in Turchia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Can Yaman potrebbe essere ospite di Carlo Conti nella prima serata di Sanremo 2026: l’invito, legato al traino di Sandokan, aprirebbe spazio anche a un aggiornamento sulla seconda stagione attesa tra primavera ed estate, nel cinquantenario dello sceneggiato del 1976. La scelta arriva dopo il fermo e il rilascio a Istanbul durante un blitz antidroga.

Can Yaman da Carlo Conti a Sanremo 2026: l’indiscrezione

Secondo quanto appreso da Adnkronos, Can Yaman sarebbe stato indicato come uno degli ospiti della prima serata di Sanremo 2026. La presenza, se confermata, si sarebbe inserita nella costruzione della puntata d’apertura affidata a Carlo Conti.

L’ipotesi avrebbe legato il Festival a un volto già molto esposto sul pubblico generalista, dopo la messa in onda della serie Rai Sandokan. L’uscita televisiva, articolata in quattro prime serate su Rai1, aveva visto l’attore nei panni della “Tigre della Malesia”.

La partecipazione all’Ariston potrebbe quindi essere letta come un passaggio promozionale della serie, nel cast è comparso anche Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez, con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Sandokan, l’anniversario e la seconda stagione

Sempre Adnkronos ha collegato l’eventuale ospitata alla seconda stagione di Sandokan, con le riprese che sarebbero dovute partire tra primavera ed estate.

L’occasione sarebbe il cinquantenario del primo Sandokan televisivo, interpretato da Kabir Bedi e diretto da Sergio Sollima. Lo sceneggiato era andato in onda sulla Rai tra il 6 gennaio e l’8 febbraio 1976, diventando uno dei titoli più riconoscibili della storia della tv italiana.

Sanremo 2026, la 76ª edizione del Festival, si svolgerà in cinque serate da martedì 24 a sabato 28 febbraio al Teatro Ariston, con diretta su Rai 1 e streaming su RaiPlay. La prima serata prevede l’esibizione di tutti i Big e la votazione della Sala Stampa TV-Web.

L’arresto in Turchia e il rilascio

Sul nome di Can Yaman aveva pesato anche la vicenda del fermo a Istanbul, con l’arresto nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio e il rilascio avvenuto dopo poche ore, dopo gli accertamenti disposti dalle autorità.

L’attore non risulta però indagato, con l’episodio che era parte di un’operazione antidroga più ampia, condotta in diversi locali della città e accompagnata da controlli e sequestri.

Nei giorni successivi l’attore si è sfogato sui social, dichiarando che i test svolti erano negativi e contestando la circolazione di immagini e ricostruzioni non verificate, sostenendo di essere stato perquisito senza che gli venisse trovato nulla di illecito.