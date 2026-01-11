Can Yaman parla dopo essere stato arrestato e rilasciato per ipotesi droga, "fosse vero non sarei in Italia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Come è noto, mentre Can Yaman si trovava in un locale a Istanbul è scattata un’operazione di polizia finalizzata a verificare il consumo di stupefacenti fra i clienti. Can Yaman è stato arrestato, ma subito rilasciato. Il giorno successivo, l’attore è tornato in Italia, dove è particolarmente amato. E da Instagram ha rivolto un appello alla stampa italiana, chiedendo ai giornalisti di non credere alle notizie denigratorie che in Turchia vengono diffuse sulla sua persona. L’attore ha ribadito la sua estraneità ad ogni ipotesi correlata al consumo di droga.

Il messaggio di Can Yaman alla stampa italiana

Tornato in Italia il giorno successivo al fermo, Can Yaman ha voluto chiarire la propria posizione.

Nel post pubblicato su Instagram, l’attore ha sottolineato come la stampa turca, a suo dire, non sia stata spesso clemente nei suoi confronti, invitando i media italiani a non replicare automaticamente le notizie provenienti dalla Turchia.

Così ha scritto Can Yaman su Instagram:

Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene.

Can Yaman arrestato a Istanbul

L’operazione del Dipartimento antidroga di Istanbul è scattata dopo la mezzanotte di venerdì 9 gennaio e ha interessato alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo, che in quel momento erano affollati di clienti.

Can Yaman è stato arrestato all’interno della discoteca Ruby di Ortakoy, quartiere affacciato sulla sponda europea della città, e successivamente rilasciato già durante la serata.

Insieme a lui è stata arrestata anche l’attrice Selen Görgüzel. La legge turca è severissima contro chi utilizza stupefacenti: tutte le persone fermate nel corso dell’operazione sono state condotte all’Istituto di medicina forense per essere sottoposte ad analisi del sangue.

Le perquisizioni hanno coinvolto in totale nove locali e hanno portato all’arresto di sette persone tra attori, personaggi televisivi, influencer e gestori di locali.

Le accuse su cui si basa l’indagine comprendono il possesso di droga per uso personale, l’agevolazione dell’uso di stupefacenti e l’incoraggiamento o la facilitazione della prostituzione.

Nel corso delle operazioni, i media turchi hanno diffuso immagini delle sostanze sequestrate, tra cui cannabis, cocaina e pastiglie. Solo pochi giorni prima del fermo dell’attore, altre 19 persone erano state arrestate in operazioni analoghe in diverse città turche.

Can Yaman rilasciato subito

Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti del Dipartimento di medicina legale e aver reso una dichiarazione agli inquirenti, Can Yaman è stato rilasciato immediatamente. L’attore ha così potuto fare ritorno in Italia. Poi è arrivato il messaggio social alla stampa italiana.