Can Yaman rilasciato dopo poche ore dall'arresto, l'inchiesta sul traffico di droga, il blitz e la soffiata

Nel corso di un blitz su un traffico di droga in Turchia è stato arrestato l'attore Can Yaman, poco dopo è stato rimesso in libertà

L’arresto dell’attore Can Yaman è durato poche ore, le autorità turche hanno rilasciato la star di Sandokan nel tardo pomeriggio del 10 gennaio. L’interprete era stato fermato durante un’indagine su traffico e consumo di droga nei locali notturni, ma è tornato in libertà dopo avere rilasciato la sua testimonianza agli inquirenti.

L’arresto di Can Yaman

Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul.

Il fermo è durato solo il tempo di rilasciare la sua testimonianza agli inquirenti.

Nella operazione antidroga sono stati coinvolti anche altri vip, tra cui l’attrice Selen Görgüzel. I sette arrestati si sono sottoposti a test tossicologici presso l’Istituto di medicina forense per verificare l’eventuale assunzione di droghe.

La polizia turca aveva effettuato nella notte raid in nove night club di Istanbul arrestando alcuni pusher e i gestori dei locali all’interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.

La soffiata e il blitz che hanno portato all’arresto

Sarebbe stata una soffiata, secondo la testata turca Hurriyet, a portare all’arresto di Yaman.

Qualcuno avrebbe segnalato che l’attore avrebbe fatto uso di droghe e nel corso della perquisizione della discoteca gli sono state trovate addosso delle sostanze.

L’operazione è scattata dopo la mezzanotte in diversi locali di Istanbul. Secondo Hurriyet il blitz era “mirato a colpire alcune celebrità“.

L’ufficio del procuratore non aveva emesso un ordine di detenzione specifico per l’attore nell’ambito dell’indagine. Il suo fermo sarebbe scattato in flagranza, proprio a seguito del ritrovamento della droga durante il controllo.

Nelle scorse settimane, nell’ambito della stessa indagine, più di 20 tra personaggi dello spettacolo, vip e giornalisti erano finiti nella rete della polizia.

Chi è Can Yaman

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è noto per le sue interpretazioni in serie di successo.

Tra il 2022 e il 2024 ha partecipato alla serie di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir.

Nel 2025 è stato protagonista nella miniserie Il Turco e nella serie reboot della Rai Sandokan. In precedenza era apparso anche in un cameo nella serie Che Dio ci aiuti 6.

