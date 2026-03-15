Cancellata la Finalissima tra Argentina e Spagna in Qatar, l’annuncio della Uefa a causa della guerra in Iran

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Finalissima tra Argentina e Spagna non si giocherà. L’annuncio è arrivato dalla Uefa, che ha parlato dell’impossibilità di trovare un accordo con l’Argentina per una data alternativa. La partita, che mette di fronte le vincitrici del campionato europeo e della Coppa America, si sarebbe dovuta giocare il 27 marzo in Qatar, ma lo scoppio della guerra in Iran ha scombussolato i piani delle istituzioni del calcio.

La Uefa ha annullato la Finalissima tra Spagna e Argentina

La prima edizione della Finalissima si è giocata nel 2022 a Wembley, dove l’Argentina ha battuto l’Italia con un netto 3-0. Quest’anno la sfida avrebbe messo di fronte sempre l’Argentina di Leo Messi e la Spagna di Lamine Yamal.

Ma l’attacco di Israele e Usa contro l’Iran e la rappresaglia di quest’ultimo, che ha coinvolto anche il Qatar, ha costretto Uefa e Conmebol (che organizzano il torneo) a cercare una sede e una data alternative.

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Perché la sfida tra Spagna e Argentina in Qatar è stata cancellata

Praticamente dall’inizio dell’attacco da parte di Usa e Israele, l’Iran ha colpito alcuni paesi vicini con missili e droni, prendendo di mira alcuni obiettivi strategici. Nel caso del Qatar, nel mirino dell’Iran sono finiti l’aeroporto, la base americana di Al-Udeid e altre infrastrutture energetiche.

La quasi totalità dei missili lanciati dall’Iran è stata intercettata dalle difese aeree, ma ovviamente la situazione rimane molto delicata. Non a caso migliaia di stranieri hanno lasciato il Paese dopo l’inizio dell’ostilità.

In questo clima, ovviamente, la Finalissima tra Argentina e Spagna in programma il 27 marzo al Lusail Stadium, è stata annullata. Le due federazioni calcistiche si sono messe al lavoro per cercare una soluzione alternativa, ma a quanto pare non c’è stato l’accordo necessario per riprogrammare o spostare la partita.

Finalissima annullata, la spiegazione della Uefa

La ricostruzione fatta dalla Uefa, che ha espresso “grande disappunto” per l’annullamento della Finalissima, è stata piuttosto esauriente e non nasconde qualche critica all’atteggiamento della Federazione calcistica argentina.

“La UEFA ha esplorato altre alternative praticabili, ma nessuna di esse si è rivelata accettabile per la Federazione calcistica argentina”, si legge nella nota. Tra le opzioni vagliate c’era lo spostamento al Santiago Bernabeu di Madrid con una ripartizione 50-50 dei tifosi, oppure una sfida andata e ritorno a Madrid e Buenos Aires. Entrambe le alternative, ha fatto sapere la Uefa, non sono state accettate dall’Argentina.

“L’Argentina ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, tale opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano originario che prevedeva lo svolgimento della partita il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile”, ha spiegato la Uefa nel comunicato relativo all’annullamento del match a causa della guerra in Iran.