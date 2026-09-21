Candidata e giornalista Susy Aponte Polo uccisa al mercato in Perù, disse di essere in pericolo 9 giorni prima

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La giornalista e candidata politica Susy Aponte Polo, nota come “La China Polo”, è stata uccisa a colpi di pistola durante un’attività elettorale in un mercato a Caraz, in Perù. L’agguato, che ha provocato anche il ferimento di altre cinque persone, si è consumato a nove giorni di distanza da una denuncia pubblica in cui la donna aveva rivelato di aver ricevuto minacce di morte provenienti da tre carceri.

Spari tra la folla al mercato: uccisa Susy Aponte Polo

Intorno alle 12:40 di sabato 19 settembre, la città di Caraz, nella regione andina di Áncash in Perù, è stata teatro di un’esecuzione in pieno giorno.

La 44enne Susy Aponte Polo, nota come “La China Polo”, giornalista d’inchiesta e candidata alla presidenza del Governo Regionale per la formazione “Socios por Áncash”, si trovava nei pressi del mercato locale, per distribuire volantini elettorali insieme ai suoi sostenitori, quando un uomo armato si è avvicinato e le ha sparato alla testa, ferendo gravemente anche cinque persone del suo seguito prima di darsi alla fuga.

Instagram chinapolo_dominical

La donna è morta sul posto. Nelle ore successive all’aggressione, le Forze dell’Ordine hanno fermato un trentaduenne di nazionalità venezuelana, Luis Obispo Díaz, trovato in possesso di una pistola Glock risultata rubata a un agente nel novembre del 2023.

“So che volete eliminarmi”: il video della giornalista

Nove giorni prima dell’assassinio, il 10 settembre, la giornalista aveva pubblicato un video sui propri canali social denunciando di essere al centro di un complotto per eliminarla.

Aponte Polo aveva dichiarato: “Da tre carceri ho ricevuto chiamate in cui mi avvertivano che questo signor Víctor Revoredo Farfán ha ordinato un attentato contro la mia persona. Ho già sposto denuncia. A lei dico, signor Revoredo: qui bisogna fare gli uomini. Qui non bisogna agire da codardi, come siete abituati a fare. Qual è il timore? Che tiri fuori tutte le vostre porcherie?”.

Rivolgendosi direttamente al capo della Direzione investigativa criminale della Polizia, la donna aveva aggiunto: “Se vuole attentare alla mia vita, abbia le palle e lo faccia direttamente […] Non ho paura di morire, ma non posso ancora morire, perché devo fare molto per la mia regione Áncash”.

La scia di sangue contro la stampa in Perù

La Procura ha aperto un’indagine preliminare per chiarire le responsabilità dell’accaduto e stabilire se il movente sia legato all’attività politica o alle inchieste giornalistiche condotte dalla vittima tramite la pagina “China Polo Dominical”.

Il video dell’agguato a Susy Aponte Polo

Poche ore prima di essere assassinata, Aponte Polo aveva annunciato un nuovo reportage incentrato sul passato di Ladislao Cruz, candidato alla sindacatura di Huaraz per la formazione “Alianza para el Progreso”.

Nel corso del 2025 in Perù sono stati uccisi quattro giornalisti, il dato più alto dall’inizio del secolo, affiancato da centinaia di episodi di intimidazione e aggressione ai danni dei cronisti.