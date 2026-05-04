Candidati musulmani a Vigevano con la Lega, Salvini furioso: "Non puoi fare un volantino inneggiando Allah"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso dei candidati musulmani a Vigevano con la Lega ha scatenato la furia del leader Matteo Salvini, secondo cui i due rappresentati della comunità islamica “non rappresentano” il partito da lui guidato. “Chi li ha candidati ha sbagliato”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti.

La polemica di Salvini sui candidati musulmani a Vigevano

A margine di un sopralluogo a Milano, Matteo Salvini ha affermato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia Adnkronos che i due rappresentanti della comunità islamica candidati a Vigevano “non rappresentano la Lega“.

“Chi li ha candidati ha sbagliato“, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, secondo cui “il problema non è l’etnia o la religione”.

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Salvini ha spiegato: “Abbiamo candidato e abbiamo rappresentanti nei Comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni. Non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o fare un volantino col velo, quella è un’altra storia”.

A chi gli chiedeva di eventuali commissariamenti del partito a Vigevano, il leader leghista ha replicato: “No, quelli non rappresentano la Lega”.

Chi sono i candidati musulmani con la Lega a Vigevano

Alle elezioni comunali di Vigevano, nel Pavese, con la Lega sono candidati Hussein Ibrahim, portavoce della comunità musulmana in città, e Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche.

Sui social network, Hussein Ibrahim ha spiegato di essersi candidato “perché mi sento un vero esempio di integrazione“.

Poi ha aggiunto: “Lavoro qui da anni e ho cresciuto la mia famiglia rispettando le regole dello Stato e, quando ho potuto, con altri ho fatto solidarietà e dato una mano a chi italiano lo è da generazioni”.

Ancora Hussein Ibrahim: “Nel rispetto delle regole chi sbaglia è giusto che paghi, ma chi opera bene va premiato”.

La polemica in casa Lega sui candidati musulmani

Il coordinatore lombardo degli amministratori locali della Lega, Andrea Monti, ha parlato di una decisione “prettamente locale” della sezione di Vigevano.

La posizione del Carroccio sull’islam, ha sottolineato Monti, “è chiara e la scelta territoriale rimane in antitesi rispetto ai nostri valori e alla linea del nostro movimento”. Pertanto, ha spiegato ancora Andrea Monti, “ne prendiamo le distanze“.

Sulla polemica interna alla Lega, il governatore lombardo Attilio Fontana si è limitato a evidenziare che sono questioni che riguardano la segreteria del Carroccio.

A Vigevano la Lega, FdI e Noi Moderati sostengono il candidato Riccardo Ghia, mentre Forza Italia appoggia la corsa di Paolo Previde Massara.