Cane con la rabbia a Vittorio Veneto, il vaccino sarà gratis per tutti gli animali: accordo dopo le polemiche

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La Regione Veneto e l’Ulss 2 Marca Trevigiana hanno deciso che il vaccino obbligatorio contro la rabbia per cani e gatti a Vittorio Veneto sarà gratuito. La misura arriva dopo il caso registrato in un cane importato dall’estero, e in risposta alle polemiche. L’obiettivo è garantire la massima adesione alla campagna sanitaria che partirà nei prossimi giorni.

Vittorio Veneto, il vaccino sarà gratuito

La vaccinazione obbligatoria contro la rabbia per cani e gatti a Vittorio Veneto sarà completamente gratuita. La decisione è stata ufficializzata dalla Regione Veneto e dall’Ulss 2 Marca Trevigiana dopo il caso che nelle scorse settimane ha fatto scattare l’allarme sanitario nel territorio trevigiano.

L’obiettivo delle istituzioni è garantire la massima adesione alla campagna vaccinale straordinaria, eliminando qualsiasi ostacolo economico per i proprietari degli animali. Il provvedimento riguarda tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Vittorio Veneto che possiedono cani o gatti e rientra nelle misure di prevenzione adottate per contenere ogni possibile rischio di diffusione della malattia.

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La decisione dopo il caso di rabbia

L’accordo è stato raggiunto al termine di un vertice tra Regione Veneto, Ulss 2 Marca Trevigiana e amministrazione comunale di Vittorio Veneto.

L’assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha spiegato che la gratuità della vaccinazione rappresenta uno “strumento fondamentale” per favorire la partecipazione dell’intera popolazione interessata.

Secondo la Regione, trattandosi di una campagna di sanità pubblica, è essenziale che tutti i proprietari di animali aderiscano rapidamente all’iniziativa. La scelta di eliminare i costi punta quindi a evitare rinunce e ritardi che potrebbero compromettere l’efficacia dell’intervento preventivo.

Soddisfazione dal territorio

La decisione è stata accolta positivamente anche dalla consigliera regionale Sonia Brescacin, che nei giorni scorsi aveva presentato una mozione chiedendo espressamente la gratuità della vaccinazione obbligatoria.

Brescacin ha evidenziato come numerosi cittadini avessero manifestato preoccupazione per i costi che sarebbero potuti ricadere sulle famiglie. La gratuità, secondo la consigliera, favorirà controlli più efficaci e una maggiore adesione alla campagna sanitaria.

L’obbligo di vaccinazione aveva scatenato un acceso dibattito sui social network e nei gruppi locali. Diversi proprietari di animali avevano contestato l’ipotesi di dover sostenere personalmente il costo della vaccinazione, ritenendo ingiusto pagare una misura imposta per ragioni di sanità pubblica.

Parallelamente, ambienti no vax avevano diffuso dubbi sulla necessità della campagna, criticati però dagli esperti veterinari che avevano ribadito i rischi della rabbia, una malattia mortale sia per gli animali sia per l’uomo.