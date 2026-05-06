Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cane in gravi condizioni di abbandono è stato tratto in salvo grazie a un intervento della Polizia, avvenuto nel pomeriggio del 1° maggio ad Alessandria. L’animale, trovato legato e senza cibo né acqua, è stato soccorso dopo una segnalazione dei residenti, che hanno permesso di evitare ulteriori sofferenze. Sono in corso accertamenti per individuare eventuali responsabilità penali a carico del proprietario.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 1° maggio quando la Squadra Volanti di Alessandria è intervenuta in seguito a una segnalazione proveniente da alcuni cittadini della zona. Gli abitanti, preoccupati per i latrati continui di un cane, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine, consentendo così un tempestivo intervento.

Gli agenti, una volta giunti presso l’abitazione indicata, hanno scoperto una situazione drammatica: il cane era legato a un termosifone e si trovava in un ambiente insalubre, circondato da feci e rifiuti, senza alcuna disponibilità di acqua o cibo. L’animale, visibilmente debilitato ma ancora vigile, è stato immediatamente liberato e affidato alle cure dei servizi veterinari competenti.

Le condizioni dell’animale e le prime cure

Il cane, dopo essere stato soccorso dai due poliziotti intervenuti, è stato sottoposto agli accertamenti necessari da parte dei veterinari. Le sue condizioni igienico-sanitarie erano estremamente precarie, ma grazie alla rapidità dell’intervento ha potuto ricevere le prime cure e l’assistenza adeguata.

Indagini in corso e responsabilità

Le forze dell’ordine hanno avviato gli opportuni accertamenti per individuare eventuali responsabilità penali a carico del proprietario dell’animale. L’ipotesi di abbandono e maltrattamento è al vaglio degli investigatori, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

IPA