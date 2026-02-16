Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato salvato dai vigili del fuoco un cane che era rimasto intrappolato in una tubazione larga 50 centimetri a Sesto Fiorentino (Firenze). L’animale era bloccato da fango e detriti a causa dell’ondata di maltempo: dopo tre ore di scavi manuali in spazi angusti, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto a 3 metri di profondità per poi riconsegnarlo al proprietario. L’intervento è stato svolto domenica 15 febbraio 2026.