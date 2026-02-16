Cane incastrato in una tubazione di 50 cm a Sesto Fiorentino, video: in quante ore lo hanno salvato i vigili
Dopo tre ore di scavi, i vigili del fuoco salvano un cane intrappolato in una tubazione a Sesto Fiorentino.
È stato salvato dai vigili del fuoco un cane che era rimasto intrappolato in una tubazione larga 50 centimetri a Sesto Fiorentino (Firenze). L’animale era bloccato da fango e detriti a causa dell’ondata di maltempo: dopo tre ore di scavi manuali in spazi angusti, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto a 3 metri di profondità per poi riconsegnarlo al proprietario. L’intervento è stato svolto domenica 15 febbraio 2026.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.