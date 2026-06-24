Cane morto a Ferrara dopo un intervento, il proprietario prova a prendere a pugni il veterinario

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Ferrara un uomo avrebbe aggredito un veterinario dopo la morte della sua cagnolina. Ricoverata in un ambulatorio per un intervento, l’animale, razza Shih Tzu, sarebbe morto durante l’operazione. Una volta appreso del decesso della sua cagnolina, l’imputato avrebbe prima tentato di colpire il medico con un pugno, poi lo avrebbe minacciato e distrutto alcuni suppellettili della struttura. Sarebbero anche intervenuti alcuni cinofili della polizia locale.

Cane morto a Ferrara dopo intervento, cosa è successo

I fatti, riportati da Il Resto del Carlino, sono stati resi noti solo dopo il rinvio per impedimento dell’udienza predibattimentale del 23 giugno.

L’episodio sarebbe avvenuto l’8 febbraio 2024 presso un ambulatorio della città di Ferrara.

La cagnolina dell’imputato sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico.

Di razza Shih Tzu, sarebbe morta sotto i ferri durante l’operazione.

La reazione dopo la morte del cane

Dopo aver appreso della morte del cane, la moglie dell’imputato avrebbe deciso di chiamare il marito.

L’uomo sarebbe quindi arrivato e avrebbe perso il controllo, secondo l’accusa, e cercato di aggredire il veterinario.

Inizialmente avrebbe tentato di sferrare un pugno e poi avrebbe minacciato il medico.

“Mi hai ammazzato il cane… questa te la faccio pagare, ti ammazzo” è la frase che, secondo l’imputazione, l’uomo avrebbe rivolto al veterinario e riportata da Il Resto del Carlino.

Il proprietario del cane avrebbe poi danneggiato alcuni suppellettili dell’ambulatorio.

L’intervento della polizia

Il ritorno alla calma sarebbe arrivato solo dopo l’intervento di alcuni agenti dell’unità cinofila della polizia locale.

Si trovavano, infatti, nella sala d’aspetto dell’ambulatorio per far visitare i cani antidroga.

Sarebbero così intervenuti all’interno della sala operatoria e avrebbero identificato l’imputato.

L’uomo deve rispondere dei reati di tentate lesioni, minacce e danneggiamento.

L’udienza del 23 giugno è stata rinviata per legittimo impedimento dell’imputato, che non poteva essere presente in aula. Il caso è stato quindi aggiornato al 6 ottobre.