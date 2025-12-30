Cane morto nel canile Parco Degli Animali a Firenze per i botti sparati vicino alla struttura: "Erano bombe"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un cane è morto nel canile Parco Degli Animali di Firenze dopo che, vicino alla struttura, erano stati fatti esplodere dei botti di Capodanno. I gestori del Parco hanno denunciato l’accaduto sui social, definendo la scelta di far esplodere “vere e proprie bombe” vicino a un canile un “gesto di inciviltà”.

La denuncia sul cane morto nel canile a Firenze per i botti

Il post è stato pubblicato sulla pagina del canile Parco degli Animali di Firenze nella mattinata di lunedì 29 dicembre.

Il racconto dei gestori: “Nel tardo pomeriggio di ieri (domenica 28, ndr) sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe. Il nostro Nero, da sempre, era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi. Il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box stamani (lunedì 29, ndr)”.

ANSA

Resti dei botti di Capodanno 2025 in strada.

“Vi garantiamo che è stato atroce“, hanno scritto ancora.

Lo sfogo: “Far esplodere simili bombe nelle vicinanze di un canile è veramente, passateci il termine, un gesto di inciviltà. Vi chiediamo col cuore in mano di non farlo mai più”.

La decisione del Comune di Firenze sui botti di Capodanno

Il Comune di Firenze ha reso noto di aver firmato un’ordinanza in cui si vieta, dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio, “la detenzione o l’esplosione di artifici pirotecnici come botti o petardi e qualsiasi altro materiale esplodente in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze”.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione “che può arrivare fino a 500 euro“, oltre al sequestro del materiale vietato.

L’appello del WWF sui botti di Capodanno

In vista del Capodanno 2026, il WWF ha lanciato un nuovo appello per invitare i Comuni a emettere con anticipo ordinanze di divieto di botti, petardi e fuochi pirotecnici.

Nel post social pubblicato dall’associazione si legge: “Le sofferenze degli animali difficilmente vengono raccontate ma ci basta vedere come reagiscono i nostri animali domestici, terrorizzati, con il cuore impazzito, mentre cercano rifugio sotto letti o tavoli per immaginare le conseguenze per la fauna selvatica. Per molti animali la fuga improvvisa si conclude con la morte”.