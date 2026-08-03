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Un cane pastore in difficoltà è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato a Bardonecchia (Torino), grazie alla segnalazione di un giovane che aveva notato l’animale vagare a bordo strada. L’operazione di soccorso è stata condotta durante la notte dagli agenti del Commissariato locale, che hanno recuperato il cane e lo hanno affidato alle cure di un canile, per poi restituirlo ai proprietari dopo averne accertato l’identità.

Le ricerche nella notte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un ragazzo ha notato un cane pastore che si aggirava con difficoltà lungo la strada in direzione Pian del Colle, nei pressi di Bardonecchia. Il giovane, accortosi che l’animale manifestava evidenti problemi di deambulazione, ha deciso di seguirlo per un tratto, fino a quando il cane si è addentrato nella fitta vegetazione, facendo perdere le proprie tracce.

Considerata l’ora notturna e la situazione di pericolo per l’animale, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bardonecchia hanno avviato delle ricerche accurate nella zona. Gli agenti, muniti delle torce in dotazione, si sono inoltrati nell’area boschiva che costeggia il Rio di Valle Stretta, prestando attenzione a ogni segnale che potesse condurli all’animale disperso.

Il ritrovamento e il salvataggio

Durante le operazioni di ricerca, i poliziotti hanno udito dei rumori provenienti dagli arbusti, segno che qualcuno o qualcosa si stava muovendo tra la vegetazione. Seguendo questi indizi, sono riusciti a individuare il cane pastore, che si muoveva a fatica e appariva visibilmente provato. Gli agenti hanno quindi preso in braccio l’animale e lo hanno trasportato fino alla Volante, per poi condurlo negli uffici del Commissariato, dove gli hanno fornito acqua e cibo per aiutarlo a riprendersi.

L’affidamento al canile e il lieto fine

Nelle ore successive al salvataggio, il cane è stato affidato al personale specializzato del canile di Sant’Antonino di Susa, dove sono state valutate le sue condizioni di salute e si è proceduto alla verifica della presenza del microchip identificativo. Il giorno seguente, grazie alle informazioni raccolte, è stato possibile risalire all’identità dell’animale, di nome Wisky, e contattare i suoi proprietari, dai quali si era allontanato. Wisky è stato così riconsegnato alla sua famiglia, concludendo positivamente la vicenda.

Il contesto territoriale e la sensibilità verso gli animali

L’operazione di salvataggio si è svolta nel territorio di Bardonecchia, una zona montana dove non è raro che animali domestici o selvatici si trovino in situazioni di pericolo, soprattutto nelle aree boschive o lungo le strade di collegamento. L’attenzione delle forze dell’ordine e la sensibilità dei cittadini rappresentano un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere degli animali che vivono o transitano in queste aree.

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