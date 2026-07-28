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Un cane di razza Breton è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale nell’area di servizio Lucignano Est sull’autostrada A1, all’altezza di Arezzo. L’animale, privo di microchip, è stato affidato alle cure dell’ENPA dopo essere stato trovato spaventato ma in buone condizioni. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause della sua presenza nell’area, tra cui l’ipotesi di abbandono.

Un cane salvato sulla A1 vicino Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 26 luglio una segnalazione ha raggiunto la sala operativa della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo intorno alle 08:30.

La richiesta riguardava la presenza di un cane di razza Breton, di media taglia e dal mantello bianco con macchie marroni, avvistato all’interno dell’area di servizio Lucignano Est, situata al km 380 nord dell’autostrada A1, nel territorio comunale di Lucignano.

Le operazioni di soccorso nell’area di servizio

La pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo, già impegnata in un servizio di vigilanza lungo il tratto Arezzo-Chiusi, si è immediatamente recata sul posto.

Gli agenti hanno individuato il cane nel parcheggio riservato ai dipendenti. L’animale, sebbene visibilmente spaventato e disorientato, è apparso in buone condizioni fisiche. Gli operatori sono riusciti ad avvicinarlo con cautela e a metterlo in sicurezza, evitando che potesse correre rischi o causare pericoli per la circolazione stradale.

Prime cure e affidamento all’ENPA

Il cane è stato quindi condotto presso gli uffici della Sottosezione di Arezzo, dove ha ricevuto le prime attenzioni: acqua e cibo per ristabilirsi dopo l’esperienza vissuta. Gli agenti hanno effettuato i primi accertamenti, constatando che l’animale era sprovvisto di microchip identificativo, elemento che ha reso più difficile risalire al proprietario.

Contestualmente, è stato richiesto l’intervento della Sezione ENPA di Arezzo. Alle 10:25, il personale dell’ente di protezione animali ha preso formalmente in carico il cane, provvedendo al suo trasferimento presso il canile sanitario di Arezzo per ulteriori controlli e per garantirgli un ambiente sicuro.

Ipotesi di abbandono e indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento. Si cerca di capire se il cane sia stato vittima di abbandono o se si sia allontanato autonomamente. Le indagini risultano complicate dall’assenza di copertura delle telecamere di videosorveglianza nell’area del ritrovamento, che non permette di verificare con certezza quanto accaduto prima dell’arrivo degli agenti.

Il caso ha suscitato l’attenzione delle autorità e della comunità locale, sottolineando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e associazioni di protezione animale per la tutela degli animali domestici e la prevenzione dei reati di abbandono.

IPA