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Un intervento della Polizia stradale ha evitato il peggio lungo la Provinciale 59, in località San Marzanotto, ad Asti. Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato un cane che vagava spaventato sulla carreggiata: i militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, scongiurando incidenti e proteggendo sia l’animale sia gli automobilisti di passaggio.

L’allarme di un automobilista ad Asti

La pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Asti stava svolgendo un normale servizio di vigilanza quando un automobilista di passaggio ha segnalato la presenza del cane sulla carreggiata.

L’animale rappresentava un pericolo per gli utenti della strada e per la propria incolumità.

Il recupero del cane lungo la Provinciale

Gli agenti hanno avviato subito le ricerche e lo hanno individuato poco distante, in direzione Isola d’Asti.

Con l’autovettura di servizio si sono affiancati al cane e ne hanno fermato la corsa, prima che potesse provocare incidenti o tornare nel traffico.

L’animale affidato all’ASP

Una volta messo in sicurezza, il cane è stato trasportato alla caserma della Polizia Stradale. Qui è stato preso in custodia dall’ASP.

L’intervento, sottolinea la Polizia, rientra nell’attività svolta sul territorio anche in presenza di situazioni di emergenza o di potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

IPA