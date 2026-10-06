Cani abbaiano a Foligno, il vicino li vuole avvelenare: denunciato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattata una denuncia per minacce nella periferia di Foligno, dove un uomo di 47 anni è stato segnalato per aver minacciato la vicina a causa del continuo abbaiare dei suoi cani. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato originato da una lite tra residenti e ha richiesto l’intervento degli agenti per evitare che la situazione degenerasse.

La dinamica dell’episodio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti prontamente per riportare la calma e raccogliere tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti.

L’origine della vicenda risale a qualche giorno fa, quando una residente della zona ha segnalato una lite con il proprio vicino. Il motivo della discussione è stato l’abbaiare insistente dei cani di proprietà della donna, che ha infastidito il vicino di 47 anni. L’uomo, esasperato dal rumore, si è recato presso l’abitazione della donna e l’ha affrontata con toni accesi, arrivando a minacciarla esplicitamente di avvelenare gli animali qualora non avesse provveduto a farli smettere di abbaiare.

Le conseguenze per il responsabile

Gli agenti della Volante sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo aver riportato la calma, i poliziotti hanno verificato che nessuna delle persone coinvolte fosse in possesso di armi e hanno proceduto a raccogliere le testimonianze e gli elementi utili per chiarire l’accaduto.

Al termine degli accertamenti, gli agenti hanno denunciato il 47enne alla Procura della Repubblica di Spoleto, contestandogli il reato di minacce. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per un precedente specifico per minacce e per il reato di truffa, è stato quindi segnalato alle autorità competenti. La denuncia è stata formalizzata in stato di libertà.

IPA