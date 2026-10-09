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Irregolarità nella sperimentazione farmaceutica. Per questo motivo 14 soggetti, tra i quali figurano rappresentanti di una multinazionale, sono stati denunciati con l’ipotesi di maltrattamenti su animali e falsità ideologica. L’operazione dei carabinieri, denominata Beagle Nightmare, si è conclusa a Verona dopo una complessa indagine. I militari hanno sequestrato 17 esemplari di cani di razza beagle.

Due anni di indagini a Verona

L’inchiesta ha avuto origine da una serie di ispezioni disposte dal Consiglio di Stato nell’ambito di contenziosi amministrativi in corso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha poi delegato il Raggruppamento Carabinieri CITES – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale, insieme ai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale di Verona, a proseguire gli accertamenti.

L’attività investigativa si è protratta per quasi due anni, durante i quali sono state effettuate numerose ispezioni e perquisizioni, anche digitali, con il supporto di informatici specializzati del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona.

La scoperta dei maltrattamenti

Al termine delle indagini, 14 soggetti, tra cui i rappresentanti di una nota multinazionale attiva nel settore della ricerca e dello sviluppo farmaceutico con sede a Verona, sono stati denunciati. Le accuse principali riguardano gravi irregolarità nella detenzione e nell’utilizzo di numerosi cani di razza beagle, impiegati come cavie in sperimentazioni e test farmacologici che non rispettavano i protocolli ministeriali previsti. Gli animali sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti tali da causare la morte, sia per gli effetti dei test sia a seguito dell’eutanasia.

Oltre ai responsabili aziendali, sono stati denunciati anche dirigenti e medici veterinari della locale autorità sanitaria per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Questi ultimi avrebbero redatto verbali di ispezione non veritieri, che consentivano alla multinazionale di proseguire nelle condotte illecite già in corso e successivamente accertate dagli inquirenti.

Come venivano trattati gli animali

Durante le indagini, i Carabinieri hanno acquisito una vasta documentazione, anche grazie all’ausilio di noti consulenti tecnici specializzati in materia.

È stato così possibile ricostruire le modalità con cui i beagle venivano utilizzati nei laboratori: i test farmacologici venivano condotti in violazione dei rigidi protocolli ministeriali, senza il rispetto delle condizioni minime di benessere animale previste dalla normativa vigente. Gli animali, sottoposti a trattamenti invasivi e privi delle necessarie tutele, subivano gravi sofferenze che in diversi casi ne provocavano la morte.

Il salvataggio e il sequestro dei beagle

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno individuato 17 beagle ancora in vita, vittime di maltrattamenti. Gli animali sono stati posti sotto sequestro e affidati ad associazioni specializzate, che si stanno occupando delle cure e della riabilitazione fisica e psicologica necessarie dopo le sofferenze subite.

L’indagine ha visto la collaborazione tra diversi reparti dei Carabinieri e il coinvolgimento della Procura della Repubblica, e ha messo in luce un sistema di controlli carente e la complicità di alcuni funzionari pubblici. La documentazione raccolta è ora al vaglio degli inquirenti, che dovranno accertare le responsabilità individuali e valutare le eventuali ripercussioni penali e amministrative per i soggetti coinvolti.

IPA