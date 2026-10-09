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A Bolzano è scattato il sequestro di 46 animali e una donna è stata denunciata per presunto maltrattamento e abbandono di animali. L’intervento, coordinato dalla Procura, è stato eseguito il 6 ottobre in due immobili tra Cortaccia e Termeno, dove sono state riscontrate gravi condizioni igienico-sanitarie e di benessere animale.

Operazione congiunta per la tutela degli animali a Bolzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata del 6 ottobre le Stazioni di Cortaccia e Termeno, insieme al personale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano, al Servizio Forestale della Provincia di Bolzano, al Corpo dei Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano e ai volontari dell’associazione animalista OIPA, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di animali emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano.

L’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa avviata nei mesi precedenti, caratterizzata da osservazioni, controlli e sopralluoghi accurati. Le indagini, svolte in collaborazione con il Sindaco, il Servizio Veterinario e le realtà animaliste locali, hanno portato i Carabinieri a proporre il sequestro preventivo per salvaguardare gli animali coinvolti.

Le strutture e le condizioni degli animali

L’intervento ha riguardato due luoghi distinti: un appartamento a Cortaccia sulla Strada del Vino e un vecchio rimessaggio, utilizzato anche come deposito biciclette, a Termeno sulla Strada del Vino. All’interno di questi immobili sono stati trovati complessivamente 46 animali: 18 galline, 3 conigli, 13 cani di grossa taglia e 12 gatti. Gli animali erano detenuti in condizioni di grave precarietà, in ambienti che non rispondevano alle loro esigenze di cura e benessere.

Durante le operazioni, il quadro sanitario e ambientale emerso è apparso particolarmente critico. Gli animali si sono mostrati spaventati e non abituati al contatto umano; molti presentavano infestazioni di pulci e vivevano in ambienti insalubri, con la presenza di ratti. In particolare, i gatti sono risultati visibilmente malnutriti, mentre i cani mostravano sintomi evidenti di cheratite.

La collaborazione tra istituzioni e associazioni

Un aspetto centrale dell’operazione è stata la stretta collaborazione tra tutte le componenti istituzionali e associative coinvolte. Carabinieri, personale sanitario, Servizio Forestale, Vigili del Fuoco e OIPA hanno lavorato in sinergia per affrontare una situazione complessa, garantendo sia la sicurezza delle persone sia la tutela degli animali. Grazie a questo lavoro congiunto, è stato possibile organizzare e portare a termine le operazioni di recupero e messa in sicurezza degli esemplari, prevenendo ulteriori criticità.

Gli animali sono stati posti sotto sequestro e affidati all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, che ha immediatamente avviato gli accertamenti sanitari e le procedure necessarie per la loro gestione e cura.

Le ipotesi di reato e la posizione della donna indagata

Al termine delle operazioni, una donna di 59 anni è stata deferita in stato di libertà in relazione alle ipotesi di reato contestate nell’ambito dell’attività investigativa. Le accuse riguardano i reati previsti dagli articoli 544-ter (maltrattamento di animali) e 727 (abbandono di animali) del Codice Penale. La posizione della donna è ora al vaglio della Magistratura.

Carabinieri