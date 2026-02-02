Cani destinati al commercio clandestino tenuti in condizioni igieniche precarie a Ercolano, denunciato 25enne
Scoperto a Ercolano un allevamento abusivo di 43 cani in condizioni precarie. Denunciato un 25enne per maltrattamento e abbandono di animali.
Un giovane denunciato e 43 cani sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Ercolano dove è stato scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia destinati al commercio clandestino. Gli animali, rinvenuti in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, sono stati affidati in custodia giudiziale mentre il responsabile è stato segnalato per abbandono e maltrattamento di animali.
- La scoperta dell'allevamento abusivo
- Il ruolo della ASL e le irregolarità riscontrate
- Il responsabile e la mancanza di autorizzazioni
- Le conseguenze dell'operazione
- Il contesto territoriale e il contrasto ai traffici illeciti
La scoperta dell’allevamento abusivo
L’operazione è scaturita nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dei traffici illeciti nel territorio di Napoli. I militari del Comando Provinciale, in collaborazione con la Compagnia di Portici, sono intervenuti nel comune di Ercolano dopo aver notato un forte abbaio provenire da una serra abbandonata situata su un terreno agricolo.
All’interno della struttura i finanzieri hanno rinvenuto 43 cani di diverse razze pregiate, tra cui barboncini, maltesi e spitz, tutti rinchiusi in gabbie e costretti a vivere in spazi angusti. Le condizioni igienico-sanitarie sono apparse subito critiche: gli animali erano circondati da rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi. Alcuni di loro risultavano privi del microchip obbligatorio per legge.
Il ruolo della ASL e le irregolarità riscontrate
Il personale della ASL Napoli 3 Sud, intervenuto sul posto, ha confermato che l’allevamento non rispettava la normativa vigente in materia di benessere animale.
Oltre alle gravi carenze igieniche, sono state trovate due carcasse di animali abbandonate in un sacco tra i rifiuti, segno di una gestione totalmente priva di scrupoli.
Il responsabile e la mancanza di autorizzazioni
Le indagini hanno permesso di identificare il gestore dell’allevamento: si tratta di un 25enne originario di Portici. Il giovane è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per l’attività e non era in grado di fornire la documentazione relativa alla provenienza o alla titolarità degli animali detenuti.
Secondo le stime degli investigatori il commercio clandestino scoperto avrebbe potuto generare un giro d’affari superiore a 50 mila euro, vista l’elevata richiesta sul mercato nazionale di cani di piccola taglia appartenenti a razze pregiate.
Le conseguenze dell’operazione
Al termine delle operazioni il giovane è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. Tutti i 43 cani sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia a una parte che, entro 30 giorni, dovrà adeguarsi alle prescrizioni dell’ASL per regolarizzare la propria posizione.
Il contesto territoriale e il contrasto ai traffici illeciti
L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli volti a reprimere i traffici illeciti e a tutelare il benessere degli animali nel territorio della provincia di Napoli.
La Guardia di Finanza ribadisce l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e autorità sanitarie per prevenire e contrastare fenomeni di maltrattamento e abbandono degli animali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.