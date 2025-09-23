Cani di grossa taglia nella cabina dell'aereo senza trasportino, come è andato il primo volo su Ita Airways

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La mattina di martedì 23 settembre è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, il primo volo dimostrativo Pets extrasize di Ita Airways, partito da Milano. In Italia rappresenta un battesimo: non era mai stato consentito agli animali di taglia superiore ai 10 kg di viaggiare in cabina, senza trasportino, accanto ai loro proprietari. Sul volo hanno viaggiato due cani: Moka, un Labrador di 12 anni in Business class, e Honey, un meticcio di 11 anni e circa 15 kg in Economy. Entrambi sono rimasti tranquilli, legati al guinzaglio e sistemati su tappetini vicino al sedile lato finestrino.

Una rivoluzione culturale nel trasporto aereo

Il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, ha definito l’iniziativa “una vera rivoluzione culturale” che mette al centro inclusività e rispetto per gli animali.

Anche l’Enac, rappresentata da Pierluigi Di Palma, ha sottolineato il valore innovativo del progetto, ricordando che riconoscere gli animali come membri della famiglia è in linea con la revisione dell’articolo 9 della Costituzione.

ANSA Honey e Moka, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Fiumicino, con le rispettive proprietarie

L’entusiasmo di Matteo Salvini

Presenti sul volo anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di “una giornata di civiltà e bellezza”, rimarcando come la nuova possibilità eviti a molti proprietari di rinunciare ai viaggi per timore di lasciare i propri cani in stiva.

Le perplessità del Codacons

Non sono mancate le critiche. Il Codacons, in una nota, ha espresso preoccupazione per i possibili disagi causati dalla presenza di cani di grossa taglia in cabina.

L’associazione teme problemi legati a:

abbaio

odori

bisogni fisiologici

gestione degli animali in caso di turbolenze

“Le linee guida dell’Enac si prestano a più di una problematica e rischiano di compromettere il comfort dei passeggeri”, ha sottolineato l’associazione.

Un percorso ancora in fase sperimentale

Come ribadito dall’ANSA, il progetto è ancora in fase dimostrativa e richiederà la definizione di regole operative precise prima di diventare operativo su larga scala.

L’Italia, però, si candida a fare da apripista in Europa in un settore che potrebbe cambiare radicalmente il modo di viaggiare per chi non vuole separarsi dai propri animali domestici.