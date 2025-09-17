Cani grandi nella cabina dell'aereo da martedì 23 settembre sul volo Milano-Roma di Ita Airway: le regole Enac

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il 23 settembre partirà il primo volo aereo su cui sarà permesso, seguendo le regole Enac, trasportare in cabina grandi cani superiori ai 10 kg di peso. Lo ha reso noto il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. La compagnia aerea su cui sarà concesso a un ‘cucciolone’ di posizionarsi in cabina dovrebbe essere Ita Airways.

Cani grandi ammessi nella cabina dell’aereo

Salvini, in un collegamento con l’Italian Pet Summit del Sole 24 Ore, non fatto sapere quale compagnia effettuerà il volo con a bordo uno o più cani grandi. A rivelarla ci ha pensato Il Corriere della Sera, a cui risulta che sarà Ita Airways ad effettuare ‘l’esperimento’ sulla tratta Milano-Roma.

“Quello degli animali domestici – ha dichiarato Salvini – è un tema indirettamente e grandemente economico oltre che sociale, per tutte le ricadute affettive ed effettive. Abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina.

ANSA Un aereo di Ita Airway

Salvini ha inoltre detto di avere l’intenzione di varare anche al ministero dei Trasporti un protocollo che permetta ai dipendenti di andare in ufficio assieme ai propri cani.

Le regole dell’Enac

Lo scorso maggio l’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), tramite una delibera, ha deciso che venisse consentito ai passeggeri delle compagnie aeree di poter viaggiare anche con cani di dimensioni maggiori in cabina, chiarendo le linee guida per i vettori desiderosi di aderire alla proposta.

Nella delibera dell’Enac viene spiegato che i cani devono viaggiare in trasportini omologati che possono essere posizionati anche sui sedili (oggi invece i contenitori piccoli devono essere messi a terra davanti al passeggero) con l’obbligo di essere fissati in sicurezza.

Inoltre è stato specificato che le compagnie devono dotarsi di misure adeguate affinché i viaggiatori non amanti degli animali non abbiano alcun disagio per la presenza dei cani.

Sempre nelle linee guida viene riferito che il personale di bordo deve essere formato per farsi trovare preparato nella gestione di eventuali amici a quattro zampe.

Il silenzio delle compagnie aeree

Quanto annunciato da Salvini, al momento, non è stato commentato dalle compagnie aeree. Si rimane in attesa che qualcuno rompa il silenzio per capire quanto concretamente la possibilità di trasportare un cane di oltre 10 kg su un aereo sia fattibile.

Molto probabilmente le compagnie low cost non permetteranno il servizio considerando che già oggi non accettano animali a bordo e neppure in stiva.