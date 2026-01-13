Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’attività di cannabis shop è stata sospesa per sette giorni a Sanremo, a seguito di un provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Imperia per motivi legati all’ordine pubblico. Il provvedimento è stato emesso dopo una segnalazione e successive indagini che hanno evidenziato la presenza di frequentatori dediti ad attività illecite e il rischio di compromissione della sicurezza urbana.

Il provvedimento a Sanremo

Il Questore Andrea Lo Iacono ha firmato il provvedimento di sospensione di un’attività commerciale di Sanremo, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La decisione è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile, che ha raccolto elementi ritenuti incompatibili con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa è partita da una segnalazione che ha portato a una serie di accertamenti. Nel corso delle indagini è emerso che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per persone coinvolte in attività illecite.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il negozio aveva assunto un ruolo attrattivo per comportamenti contrari all’ordine pubblico, generando un crescente allarme sociale nel contesto urbano circostante.

Le motivazioni della sospensione

Tra i fattori presi in considerazione dalle autorità sono state valutate anche le modalità di gestione dell’attività commerciale.

Queste sono state giudicate tali da rendere inefficaci misure meno restrittive rispetto alla sospensione immediata. Il Questore ha quindi ritenuto necessario intervenire con urgenza per evitare il rischio di una compromissione dell’ordine pubblico, come previsto dalla normativa vigente.

Durata e finalità del provvedimento

La sospensione dell’attività avrà una durata di sette giorni. Il provvedimento mira a ristabilire condizioni di sicurezza urbana e a prevenire ulteriori situazioni potenzialmente idonee a creare turbative dell’ordine pubblico.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e prevenzione che le forze dell’ordine svolgono su tutto il territorio provinciale.

Contesto territoriale e sicurezza urbana

L’azione delle autorità si colloca nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio e prevenzione, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre fenomeni che possano minare la tranquillità pubblica.

In particolare la provincia di Imperia è oggetto di costanti verifiche per individuare e contrastare situazioni di rischio legate a comportamenti illeciti o incompatibili con le regole di convivenza civile.

