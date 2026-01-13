Cannabis shop frequentato da persone coinvolte in attività illecite a Sanremo, attività sospesa per 7 giorni
Sospeso per sette giorni un cannabis shop a Sanremo: il Questore di Imperia interviene per motivi di ordine pubblico dopo indagini e segnalazioni.
Un’attività di cannabis shop è stata sospesa per sette giorni a Sanremo, a seguito di un provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Imperia per motivi legati all’ordine pubblico. Il provvedimento è stato emesso dopo una segnalazione e successive indagini che hanno evidenziato la presenza di frequentatori dediti ad attività illecite e il rischio di compromissione della sicurezza urbana.
- Il provvedimento a Sanremo
- Le indagini e la ricostruzione dei fatti
- Le motivazioni della sospensione
- Durata e finalità del provvedimento
- Contesto territoriale e sicurezza urbana
Il provvedimento a Sanremo
Il Questore Andrea Lo Iacono ha firmato il provvedimento di sospensione di un’attività commerciale di Sanremo, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
La decisione è stata presa dopo un’attenta istruttoria condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile, che ha raccolto elementi ritenuti incompatibili con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
L’attività investigativa è partita da una segnalazione che ha portato a una serie di accertamenti. Nel corso delle indagini è emerso che il locale era diventato un punto di ritrovo abituale per persone coinvolte in attività illecite.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il negozio aveva assunto un ruolo attrattivo per comportamenti contrari all’ordine pubblico, generando un crescente allarme sociale nel contesto urbano circostante.
Le motivazioni della sospensione
Tra i fattori presi in considerazione dalle autorità sono state valutate anche le modalità di gestione dell’attività commerciale.
Queste sono state giudicate tali da rendere inefficaci misure meno restrittive rispetto alla sospensione immediata. Il Questore ha quindi ritenuto necessario intervenire con urgenza per evitare il rischio di una compromissione dell’ordine pubblico, come previsto dalla normativa vigente.
Durata e finalità del provvedimento
La sospensione dell’attività avrà una durata di sette giorni. Il provvedimento mira a ristabilire condizioni di sicurezza urbana e a prevenire ulteriori situazioni potenzialmente idonee a creare turbative dell’ordine pubblico.
L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e prevenzione che le forze dell’ordine svolgono su tutto il territorio provinciale.
Contesto territoriale e sicurezza urbana
L’azione delle autorità si colloca nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio e prevenzione, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre fenomeni che possano minare la tranquillità pubblica.
In particolare la provincia di Imperia è oggetto di costanti verifiche per individuare e contrastare situazioni di rischio legate a comportamenti illeciti o incompatibili con le regole di convivenza civile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.