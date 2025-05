Cannibalizzazione di auto di lusso, pilota di supercar arrestato a Cittadella: così depredava i mezzi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino lituano di 39 anni è stato arrestato a Cittadella per ricettazione di parti di autovetture di lusso. L’uomo, giunto in Italia il 6 maggio con la madre, aveva affittato una villetta per commettere una serie di furti nelle province di Padova e Venezia.

Operazione della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella serata di martedì 13 maggio, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato il lituano, noto pilota di “supercar”, e recuperato refurtiva per un valore stimato di oltre 200.000 Euro. La refurtiva, composta da componenti di auto di lusso come Audi, BMW e Mercedes, era stata sottratta attraverso la cosiddetta “cannibalizzazione” di veicoli parcheggiati nelle province di Padova e Venezia.

Base operativa a Cittadella

L’uomo, residente in Lituania, era giunto in Italia con la madre 64enne, anch’essa lituana e con precedenti per furto. Avevano affittato una villetta a Cittadella, che fungeva da base operativa per le loro attività illecite. Gli investigatori avevano notato un aumento delle denunce di furti di componenti di auto di lusso, che venivano depredate durante la notte.

Indagini e arresto

L’attività investigativa, supportata dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare un’autovettura con targhe contraffatte che si muoveva senza una destinazione precisa. Gli agenti hanno quindi identificato il lituano e, durante un controllo presso la villetta, hanno trovato un furgone con targa danese carico di pezzi di ricambio di auto di lusso, pronti per essere esportati.

Refurtiva e arresto

Nel corso dell’operazione, sono stati rinvenuti 14 paraurti completi di accessori e un centinaio di altri componenti, tra cui volanti e sensori elettronici. Gli agenti hanno anche scoperto il sito internet dove il lituano vendeva il materiale rubato. Dopo l’arresto, l’uomo è stato condotto in Questura e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione.

Convalida del fermo

Il 39enne è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova e condotto presso il Carcere “Due Palazzi”. Il 15 maggio, il Tribunale di Padova ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

