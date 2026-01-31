Canone Rai 2026, il termine per chiedere l'esenzione è il 2 febbraio, quali sono i casi in cui non si paga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La tassa più odiata dagli italiani, il canone Rai, torna nel 2026 insieme alle domande sui casi in cui non si paga: non è dovuto da chi non possiede un televisore, dagli over 75 a basso reddito e da militari e diplomatici stranieri, previa dichiarazione. Confermato l’importo di 90 euro: fino al 2 febbraio si può chiedere l’esenzione.

Canone Rai 2026 ed esenzione

Il canone Rai, cioè il contributo destinato al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, non è dovuto da tutti i cittadini. La normativa prevede infatti dei casi di esenzione, che diventa effettiva solo dopo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva in cui si attestano specifiche condizioni personali o patrimoniali.

Anche nel 2026 sono valide le casistiche più comuni, come la non detenzione di alcun apparecchio televisivo. In questo caso, per ottenere l’esonero, la dichiarazione deve essere trasmessa entro il 2 febbraio, termine posticipato rispetto al 31 gennaio poiché cade di sabato. Chi presenta la richiesta tra il 3 febbraio e il 30 giugno, invece, potrà evitare il pagamento solo per il secondo semestre dell’anno.

Tv e utenza elettrica

L’esenzione non scatta automaticamente: anche chi non possiede un televisore ma è intestatario di un’utenza elettrica domestica residenziale deve dichiarare formalmente la non detenzione.

In assenza della comunicazione, il canone continua a essere addebitato in bolletta, secondo il meccanismo introdotto nel 2016 per contrastare l’evasione. Non è invece possibile ottenere l’esonero se l’apparecchio è collegato a un’utenza elettrica non residenziale.

Chi non lo paga

Accanto a questa categoria, la legge riconosce l’esenzione agli anziani con almeno 75 anni di età e con redditi bassi. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il reddito complessivo, sommando quello personale e quello del coniuge, non superi gli 8mila euro annui.

Inoltre, nell’abitazione non devono essere presenti conviventi con reddito proprio e il televisore deve trovarsi esclusivamente nell’immobile di residenza.

La tempistica anagrafica è determinante: chi compie 75 anni entro il 31 gennaio ottiene l’esonero per tutto l’anno, mentre chi raggiunge il requisito tra il 1° febbraio e il 31 luglio viene dispensato dal pagamento solo per il secondo semestre. Anche in questo caso è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

Un ulteriore gruppo di soggetti esclusi dal pagamento del canone è rappresentato da militari e diplomatici stranieri. L’esenzione discende da accordi e convenzioni internazionali e riguarda agenti diplomatici, funzionari consolari, personale di organizzazioni internazionali e membri delle forze Nato non residenti in Italia.

Per questi contribuenti non sono previste finestre temporali rigide: la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Come si manda la dichiarazione

Le modalità di invio della documentazione sono diverse:

può essere trasmessa tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate;

ci si può affidare a intermediari abilitati come Caf e professionisti;

si può spedire per raccomandata all’ufficio competente di Torino oppure inviata via PEC, purché firmata digitalmente e corredata da un documento di riconoscimento.