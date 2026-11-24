Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La cantante Parastoo Ahmadi è stata frustata in Iran per essersi esibita senza indossare l’hijab nel corso di un concerto in streaming nel 2024. La donna, 29enne, è stata condannata insieme ai componenti della band a ricevere 74 frustate ciascuno. Esecuzione che è avvenuta lunedì 23 novembre, come denunciato dalla difesa della cantante.

Parastoo Ahmadi condannata a 74 frustate in Iran

La pena, come riferisce la BBC, è stata eseguita lunedì 23 novembre 2026 a Qom, città dell’Iran a sud della capitale Teheran, presso l’ufficio incaricato all’esecuzione delle sentenze penali. Qui Ahmadi, insieme ai colleghi Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri e Amirali Pirnia e all’organizzatore del concerto Mohsen Lashkari, ha ricevuto le 74 frustate decise dalla condanna.

Alla base della vicenda ci sarebbe l’accusa di “offesa al pudore pubblico” per l’esibizione, in diretta streaming, del dicembre 2024. In quell’occasione, per un concerto organizzato nello storico caravanserraglio di Deyr Gachin, la cantante si era esibita con un abito nero senza maniche e i capelli scoperti, accompagnata da musicisti uomini. Ma non vi era alcun pubblico.

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Motivo per cui Ahmadi definì l’esibizione un concerto immaginario, rivendicando il diritto di cantare per le persone e per il Paese che ama. Il filmato aveva ottenuto oltre tre milioni di visualizzazioni. Le autorità giudiziarie avevano avviato un procedimento nei confronti degli artisti, disponendo anche la chiusura del luogo che aveva ospitato l’esibizione.

Il tentativo di ricorso e l’esecuzione della pena

Gli imputati avevano respinto le accuse. Oltre alle 74 frustate, la sentenza prevedeva il divieto di svolgere attività artistiche e audiovisive e di lasciare l’Iran per due anni. Alla fine di settembre la Corte d’Appello di Qom aveva rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando le pene.

Uno degli avvocati ha spiegato alla BBC che erano stati compiuti diversi tentativi per ottenere l’annullamento della condanna, una riduzione della pena o almeno la sua sospensione. Anche la richiesta di rinviare l’esecuzione delle frustate è stata respinta.

Le critiche per le frustate

La condanna ha suscitato proteste tra musicisti e organizzazioni per la tutela dei diritti umani. Amnesty International aveva chiesto già a giugno l’annullamento delle pene, ricordando come la fustigazione violi il divieto internazionale di tortura.

Anche Bahar Ghandehari, del Center for Human Rights in Iran, ha denunciato la violazione dei diritti fondamentali della cantante.

L’obbligo dell’hijab in Iran

La vicenda di Parastoo Ahmadi si inserisce inoltre in un contesto di crescente repressione del dissenso. La legislazione iraniana impone alle donne, a partire dalla pubertà, di coprire i capelli e indossare abiti ampi che nascondano le forme del corpo. Sono inoltre previste restrizioni alle esibizioni canore femminili in pubblico.

L’obbligo dell’hijab è diventato uno dei principali temi delle manifestazioni antigovernative scoppiate nel settembre 2022 dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda arrestata dalla polizia morale perché accusata di non indossare correttamente il velo. Da allora numerose donne iraniane hanno smesso di coprirsi i capelli in pubblico, nonostante arresti, sanzioni e altri provvedimenti adottati dalle autorità.