Cantante Shpat Kasapi morto a Bologna, infarto fatale per la star albanese: il messaggio della moglie

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il noto cantante albanese, Shpat Kasapi, è morto oggi a soli 40 anni. Kasapi ha avuto un infarto in Italia, a Bologna, dove si trovava con l’ex moglie. Il cantante pop era uno dei nomi più rinomati e amati della scena musicale albanese. “Sei morto tra le mie braccia, vita. Come spiego a Roel che papà non c’è più”, ha scritto sui social proprio l’ex moglie moglie, Selvije Jao.

Chi era Shpat Kasapi

Nato il primo maggio 1985 a Tetovo, da genitori musicisti, Shpati ha iniziato la sua carriera all’inizio degli anni 2000.

Fin da bambino aveva partecipato a diversi festival canori, ottenendo il suo primo premio a soli 13 anni. In brevissimo tempo poi Shpat Kasapi è diventato uno degli idoli musicali dei giovani albanesi.

INSTAGRAM/shpatkasapi85

Timbro caldo, presenza scenica e uno stile fatto di ballad romantiche e pop melodico, si è affermato nel mercato musicale kosovaro e albanese con canzoni come A me do?, Valle Kosovare, Dashni pa limit e Aroma e saj.

La vita privata

Nel corso della sua carriera Shpat Kasapi ha partecipato a importanti festival (come Kenga Magjike, Top Fest e Nota Fest) e collaborato con nomi noti della scena musicale.

Fino al 2013 è stato legato alla modella e cantante kosovara, Aferdita Dreshaj, incoronata Miss Kosovo nel 2011. Il cantante si era poi sposato, con Selvije Jao, con cui aveva avuto un figlio, Roel.

I due avevano poi deciso di trasferirsi da Skopje, nella Macedonia del Nord, a Tirana. Dopo essersi conosciuti sui set dei video musicali di Shpat, si erano sposati nel 2021 con una cerimonia privata.

Il messaggio della moglie

Proprio l’ex moglie Selvije ha scritto un messaggio su Instagram. “Sei morto tra le mie braccia”, si legge in una storia.

“Quanto eravamo uniti, quanto eravamo collaborativi nel mantenere la nostra privacy. Te ne sei andato e ci hai lasciati qui soli, senza di te. Mi hai sempre detto che mi avresti amato finché morte non ci separava”, ha scritto la donna.

“Perché sei morto tra le mie braccia, perché mi hai spezzato il cuore in questo modo, amore mio?”, si chiede. “Spero di incontrarti in Paradiso. Dio ti ha voluto vicino a sé, ma io non vedo l’ora di svegliarmi da questo incubo e trovarti ancora qui con noi”, conclude il messaggio di Selvije.