Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due arresti per presunti tentativi di estorsione aggravati dal metodo mafioso. I Carabinieri hanno eseguito a Crotone un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti vicini alle famiglie ’ndranghetistiche Foschini-Barillari e accusati di aver chiesto denaro a due imprese edili.

Le richieste alle imprese

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i destinatari del provvedimento sono un 56enne e un 58enne, entrambi residenti a Crotone. L’ordinanza è stata emessa dal gip distrettuale del Tribunale di Catanzaro, sulla base degli elementi raccolti in due distinte indagini condotte dai militari del Nucleo Investigativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le tentate estorsioni sarebbero avvenute il 25 maggio e il 20 luglio 2026 ai danni dei rappresentanti di due società impegnate in lavori edili. Una ditta cosentina era al lavoro nel cantiere del Castello di Carlo V; l’altra, locale, si occupava del rifacimento della rete viaria comunale.

Il denaro richiesto e le indagini

Nel primo caso sarebbe stata avanzata una richiesta di almeno 10.000 euro, mentre nel secondo la somma pretesa sarebbe stata di 2.000 euro. In entrambe le circostanze, il denaro sarebbe stato destinato “ai carcerati”. Le somme non sono state versate, anche se, riferiscono gli investigatori, gli imprenditori avrebbero temuto ritorsioni e gravi danneggiamenti prospettati.

La ricostruzione degli episodi e l’identificazione dei presunti responsabili sono state rese possibili dalla collaborazione delle persone offese, che hanno fornito tempestivamente informazioni, e dagli accertamenti successivi. L’attività investigativa si è avvalsa anche delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza nelle zone vicine ai luoghi interessati.

Dopo l’esecuzione della misura, i due uomini sono stati condotti nella casa circondariale di Catanzaro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.