Cantieri irregolari a Lampedusa, 10 denunce e 80mila euro di sanzioni per violazioni sulla sicurezza

E’ di 10 denunce il bilancio di un’operazione dei Carabinieri nei cantieri edili di Agrigento. Nell’ultima settimana, 10 imprese sono state ispezionate a Lampedusa per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e la sicurezza.

Denunce e violazioni riscontrate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, le verifiche hanno portato alla denuncia di 10 persone tra committenti, imprenditori e coordinatori della sicurezza. Questi ultimi sono stati ritenuti responsabili di non aver vigilato adeguatamente sulla sicurezza dei cantieri. Tra le violazioni più comuni rilevate ci sono la mancata installazione di protezioni contro le cadute dall’alto, il rischio elettrico per mancato utilizzo di quadri elettrici di cantiere, l’uso di ponteggi non a norma e attrezzature non certificate, l’omessa recinzione dei cantieri e la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Sanzioni e sospensioni

Durante le ispezioni, sono stati controllati 21 lavoratori, di cui 1 in nero e 4 irregolari. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa € 80.000. Inoltre, l’attività imprenditoriale di 4 imprese è stata sospesa per impedire che continuassero a operare in condizioni di massimo pericolo per la sicurezza degli operai.

Impegno continuo per la sicurezza

I controlli nei cantieri edili rappresentano un tema delicato su cui l’Arma dei Carabinieri ha deciso di concentrare parte della propria attività. L’obiettivo è prevenire e reprimere le condotte che mettono in pericolo l’incolumità dei lavoratori, in un contesto in cui il numero di morti bianche è in crescita su tutto il territorio nazionale. I controlli continueranno su tutta la provincia di Agrigento per garantire il rispetto delle norme a tutela del lavoro.

Fonte foto: IPA