Cantina condominiale a Massafra trasformata in laboratorio di droga, i dettagli del blitz

Un arresto a Massafra (Taranto), dove un uomo di 36 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dopo un’attenta attività info-investigativa che ha portato alla scoperta di un laboratorio clandestino.

La scoperta del laboratorio

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha portato i militari a effettuare una perquisizione presso una cantina condominiale riconducibile al sospettato. Questo spazio era stato trasformato in un vero e proprio laboratorio, dove lo stupefacente veniva curato, tagliato e suddiviso in dosi.

Il sequestro della droga

All’interno del locale sono stati rinvenuti 250 grammi di cocaina suddivisi in tre blocchi sottovuoto, 1,1 kg di hashish confezionato in dosi di varia grammatura, 15 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la vendita, tra cui un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e un termocircolatore a immersione. La droga, sottoposta a sequestro, era evidentemente destinata al commercio locale.

Il valore economico dello stupefacente

Secondo le prime stime, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 70.000 euro, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio delle singole dosi.

Le conseguenze legali

L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida. Taranto

