Canva down, problemi sul caricamento delle immagini in piattaforma: segnalazioni da tutto il mondo
Boom di segnalazioni da tutto il mondo su Canva down: sono stati rilevati problemi nel caricamento delle immagini all'interno della piattaforma
Canva è down. Utenti da tutto il mondo stanno segnalando problemi nel funzionamento del popolare strumento di progettazione grafica online. Nello specifico, il problema riscontrato nella mattinata di giovedì 2 luglio riguarda il caricamento delle immagini all’interno della piattaforma. “Non riesco a caricare le immagini”, si legge in diversi commenti.
- Canva down: cosa sta succedendo
- Cos'è Canva e a cosa serve
- Chi è Melania Perkins, fondatrice di Canva, e come è nato
Canva down: cosa sta succedendo
Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni di problemi da parte degli utenti, ha registrato un boom per quanto riguarda il “down” di Canva nella mattinata di giovedì 2 luglio, attorno alle 11 (ora italiana).
Il problema riguarda il caricamento delle immagini all’interno della piattaforma. La riprova di ciò arriva dalla sezione “commenti” del sito, dove il messaggio più ricorrente è il seguente: “Non riesco a caricare le immagini“.
La maggior parte delle segnalazioni indica disservizi nel funzionamento del sito, ma sono stati segnalati problemi anche sull’app.
Cos’è Canva e a cosa serve
Canva è uno strumento gratuito di progettazione grafica online e suite di creazione visiva.
Permette di realizzare progetti professionali (dai post destinati ai social network, alle presentazioni, passando per poster, loghi e video) in modo semplice e intuitivo, anche in assenza di competenze di design particolarmente avanzate.
Gli utenti di Canva possono comporre layout personalizzati partendo da zero o utilizzare uno dei tanti modelli già pronti proposti dal tool.
Al giorno d’oggi, Canva è un punto di riferimento nel settore.
Chi è Melania Perkins, fondatrice di Canva, e come è nato
La fondatrice di Canva è Melania Perkins, nata a Perth in Australia nel 1987, figlia di un’insegnate australiana e di un ingegnere malese.
L’intuizione che portò alla nascita di Canva risale al 2007, quando frequentava l’Università dell’Australia Occidentale. Come ricostruito da Forbes, Melania Perkins stava insegnando ai compagni di corso le basi della progettazione grafica al computer nell’ambito di studi di comunicazione e commercio quando si accorse che il processo di progettazione e stampa di un poster o di un volantino era macchinoso. Capì così che sarebbe stato meglio fare tutto in un unico posto, con un solo strumento online.
“Volevo creare un software di progettazione semplice, online e collaborativo“, ha spiegato la stessa Melania Perkins sul sito di Canva.
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