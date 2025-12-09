Canzone di Natale Radio Deejay 2025, omaggio dei talent a Ornella Vanoni sulle note di "La voglia, la pazzia"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Alla radio iniziano a essere trasmessi motivetti festivi, quelli tradizionali e anche qualche inedito. Novità assoluta per il 2025 è la Canzone di Natale di Radio Deejay che, quest’anno, ha scelto di omaggiare Ornella Vanoni. I deejay e i talent dell’emittente di Linus hanno riproposto una versione natalizia del brano La voglia, la pazzia, tra i più noti e amati dell’artista recentemente scomparsa.

Radio Deejay omaggia Ornella Vanoni

Radio Deejay ha scelto di rendere omaggio a Ornella Vanoni, l’interprete scomparsa lo scorso 21 novembre.

“Quando Ornella Vanoni ci ha lasciati, – ha raccontato il direttore Linus – abbiamo subito pensato a un omaggio speciale, da parte di tutta la grande famiglia di Radio Deejay”.

A Vanoni è ispirata e dedicata la tradizionale Canzone di Natale dell’emittente, “caso unico nella radiofonia italiana” sottolinea Linus.

I talent uniti nel cantare uno dei più grandi brani di Ornella, conclude il direttore artistico, “ci è sembrato il regalo più bello che potessimo farle”.

La Canzone di Natale 2025

La Canzone di Natale 2025 di Radio Deejay è una reinterpretazione de La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni, Toquinho e Vincius de Moraes.

Il brano è cantato in coro da tutti i talent e gli speaker di Radio Deejay, da Nicola Savino a Alessandro Cattelan fino allo stesso Linus.

Quello che il team di Radio Deejay definisce “un inno alla vita” è qui lievemente modificato in chiave festiva.

E se Vanoni cantava “sento il carnevale entrare in me”, le voci di Radio Deejay lo sostituiscono con “sento il buon Natale entrare in me”.

Ispirata a La voglia, la pazzia… e l’incoscienza l’allegria

La voglia, la pazzia è il brano che dà il titolo all’album La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria del 1976.

Si tratta di uno dei dischi più noti di Ornella Vanoni, realizzato assieme al cantautore Vinícius de Moraes e al chitarrista Toquinho.

Assieme ai due artisti brasiliani, Vanoni ha riletto, cantandole in italiano, alcune delle più grandi canzoni di bossa nova.

Tutti i brani sono stati registrati in presa diretta in quello che è un concept album, senza alcuna pausa tra un pezzo e l’altro.

La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria è stato inserito da Rolling Stone Italia nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre.