Canzoni di Natale senza riferimenti a Gesù a Magliano, Lega e FdI all'attacco della scuola: "Giù le mani"

In vista della tradizionale recita, gli insegnanti di una scuola primaria di Magliano in Toscana, piccolo comune in provincia di Grosseto, hanno lievemente modificato i testi delle classiche canzoni di Natale. Per renderli più laici, dai canti sono stati eliminati tutti i riferimenti a Gesù. La scelta ha causato aspre reazioni degli esponenti di Lega e FdI.

La recita alla scuola primaria di Magliano

Mercoledì 17 dicembre, così come migliaia di altre scuole in tutto il Paese, anche l’istituto comprensivo Civinini di Magliano in Toscana terrà la recita di Natale.

Insegnanti e alunni si stanno preparando ad omaggiare gli invitati con un simpatico coro a tema festivo.

I brani saranno quelli della tradizione ma, in onore alla laicità dell’istituto, sono stati lievemente modificati.

“I bimbi di quaggiù aspettando qui doni che regala il buon Natale” cantano i bimbi della scuola del piccolo comune in provincia di Grosseto.

La versione originale di Din don dan – traduzione italiana di Jingle Bells – parla invece dei doni del “buon Gesù”.

Niente Gesù nelle canzoni di Natale

I testi rivisti in chiave laica hanno destato la perplessità di alcuni genitori, che se ne sono lamentati sui social network.

“Mi domando se sia veramente laico censurare Gesù o semplicemente discriminatorio” si chiede una mamma su Facebook. Il genitore commenta che sarebbe stato più corretto “scegliere un brano nato laico”.

I rappresentanti scolastici, riporta MaremmaOggi, ribadiscono tuttavia che la loro scelta non è aperta ad alcuna modifica e la canzone si canterà così come inizialmente proposta ai bambini.

Le critiche di Lega e FdI

Sul caso si è lungamente espresso, con un post su Facebook, Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

Rossi parla di “auto-cancellazione” e di “un paradosso che non regge né sul piano culturale né su quello educativo”.

Il deputato lamenta una società “sempre più pronta a rinnegare la propria cultura in nome di un’idea distorta, fragile e profondamente sbagliata di inclusione”.

Della stessa opinione è Susanna Ceccardi, europarlamentare toscana della Lega: “Quanto è accaduto è grave”.

Ceccardi commenta la scelta degli insegnanti come “una forzatura ideologica che offende il buon senso, la cultura italiana e la sensibilità della maggioranza silenziosa delle famiglie”.