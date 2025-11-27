Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bari dopo che la Polizia di Stato è stata costretta a intervenire presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Una donna di 40 anni è stata fermata con l’accusa di lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio dopo aver causato disordini nel reparto pediatrico, pretendendo l’accesso immediato all’ambulatorio per una minore.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di Bari, i fatti si sono svolti nel pomeriggio del 24 novembre presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto da parte del personale sanitario, che segnalava la presenza di persone che stavano creando disordini all’interno dei locali del reparto pediatrico.

Secondo quanto riferito dagli operatori sanitari, la donna, in attesa di visita per una minore, ha iniziato a rivolgere frasi minacciose nei confronti del personale, pretendendo informazioni e l’accesso immediato all’ambulatorio, nonostante la presenza di altri pazienti e le procedure medico-sanitarie in corso. La situazione è rapidamente degenerata quando la donna ha tentato fisicamente di impedire a un’infermiera di accedere alla postazione medica, ostacolando così il corretto svolgimento dell’attività assistenziale.

L’escalation della tensione

La tensione è aumentata ulteriormente quando un’altra persona, anch’essa accompagnatrice della minore, ha adottato comportamenti aggressivi e minacciosi verso il personale sanitario, rifiutandosi di rispettare le indicazioni ricevute. In questo frangente, una delle due donne ha desistito, mentre l’altra ha cercato di afferrare il monitor del computer della postazione medica, minacciando di lanciarlo contro una dottoressa. Un’infermiera si è interposta tra l’utente e la dottoressa nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, ma è stata aggredita fisicamente.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti della Polizia di Stato, coadiuvati da una Guardia Particolare Giurata, sono riusciti a fermare l’aggressione e a riportare la calma all’interno del reparto pediatrico. La donna di 40 anni è stata quindi tratta in arresto e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

Alla donna sono contestati i reati di lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio.

