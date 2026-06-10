Caos a Belfast, rifugiato sudanese accoltella Stephen Ogilvie: la ricostruzione delle proteste anti-immigrati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono in corso proteste anti-immigrati a Belfast, nell’Irlanda del Nord, dopo l’accoltellamento di Stephen Ogilvie, la cui responsabilità è stata attribuita a unrifugiato sudanese. Il video dell’attentato, rilanciato dall’estrema destra, ha sconvolto il Paese. Alcuni manifestanti hanno bloccato diverse strade e incendiato veicoli, tra cui anche un autobus.

Cosa si sa sull’accoltellamento a Belfast

L’attacco è avvenuto attorno alle ore 22,30 locali di lunedì 8 giugno in un quartiere nel nord di Belfast.

La vittima, sulla quarantina, è stata ricoverata in gravi condizioni: come riportato da Askanews, ha subito “importanti ferite agli occhi e gravi lacerazioni alla schiena e al volto“.

Chi è il presunto attentatore sudanese

L’uomo ritenuto responsabile dell’accoltellamento, la cui identità non è stata resa pubblica, è stato arrestato e posto in custodia cautelare, sospettato di tentato omicidio.

Il Ministero dell’Interno ha reso noto che si tratta di un rifugiato sudanese, titolare di un permesso di soggiorno valido fino al 2028. Stando a quanto dichiarato dal capo della polizia nordirlandese, Jon Boutcher, era arrivato nel Regno Unito nel 2023, passando per Parigi e Dublino.

La polizia non sta cercando altri sospetti e la pista terroristica è, al momento, esclusa. Il movente dell’accoltellamento, però, è ancora incerto.

Il video dell’aggressione e le proteste anti-immigrati a Belfast

Il video dell’aggressione, rilanciato dall’estrema destra, ha avuto ampia diffusione sui social media.

Il filmato mostra l’aggressore seduto su un uomo a terra, sanguinante, mentre lo colpisce. Nel video si vedono anche tre uomini intervenire: uno di loro neutralizza l’aggressore colpendolo con una specie di mazza.

Askanews ha riportato le parole di una donna di 24 anni che vive vicino al luogo dell’attacco: “È pazzesco, è un quartiere tranquillo qua (…), un piccolo quartiere con case a schiera dove tutti vanno d’accordo. Non mi sarei mai aspettata che potesse succedere qualcosa del genere”.

Figure dell’estrema destra hanno lanciato sui social appelli a manifestare in tutto il Paese. La polizia nordirlandese e le autorità britanniche hanno invece moltiplicato gli appelli alla calma, temendo un’escalation di violenza che, poi, si è verificata.

Centinaia di manifestanti, tra cui molti con il volto coperto, si sono radunati in diversi punti di Belfast. Dalla città, sorvolata da elicotteri della polizia, si è alzato del fumo in più zone.

Alcuni manifestanti hanno bloccato diverse strade di Belfast e incendiato veicoli, tra cui un autobus.