Caos a Bologna, tre pusher aggrediscono gli agenti durante un controllo per spaccio
Tre stranieri arrestati a Bologna per spaccio e resistenza: cocaina sequestrata e misure cautelari dopo un blitz della Polizia.
Tre arresti e numerose dosi di cocainasequestrate, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. Gli indagati, tutti cittadini stranieri, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stati sorpresi a cedere droga in un parcheggio cittadino.
- Tre arresti per spaccio a Bologna
- Il blitz e la dinamica dei fatti
- Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti
- Sequestri e accertamenti successivi
- I precedenti e le misure adottate
Tre arresti per spaccio a Bologna
L’intervento è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno.
L’operazione è stata portata a termine dalla Squadra Mobile che da tempo monitorava il parcheggio di via Don Giuseppe Bedetti, zona di Bologna nota per episodi di spaccio e costantemente sorvegliata dagli investigatori.
Il blitz e la dinamica dei fatti
Durante un servizio di osservazione gli agenti hanno notato movimenti sospetti tra tre giovani nordafricani e alcuni presunti acquirenti.
I poliziotti hanno documentato cessioni di sostanza stupefacente a favore di soggetti italiani, fermati poco dopo e trovati in possesso di dosi di cocaina appena acquistata. Secondo quanto ricostruito, uno dei tre pusher deteneva le dosi e le consegnava agli altri due, che si occupavano materialmente delle cessioni agli acquirenti.
Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti
Alla vista degli agenti i tre sospettati hanno tentato di darsi alla fuga tra i palazzi circostanti. Uno di loro si è addirittura lanciato nel sotterraneo di alcuni garage da un’altezza di circa 3-4 metri.
Ne è seguita una colluttazione durante la quale i fermati hanno opposto resistenza colpendo gli operatori prima di essere definitivamente bloccati e messi in sicurezza. In quei concitati momenti uno degli arrestati ha sputato 6 dosi di cocaina che teneva nascoste in bocca.
Sequestri e accertamenti successivi
Le perquisizioni personali e gli accertamenti successivi hanno permesso di rinvenire e sequestrare 40 dosi di cocaina confezionate in involucri termosaldati, per un totale di 38 grammi. Gli agenti hanno inoltre trovato 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e 5 telefoni cellulari utilizzati per i contatti con gli acquirenti.
I precedenti e le misure adottate
Dagli accertamenti è emerso che i tre soggetti erano già gravati da precedenti per spaccio e altri reati come rapine, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.
Al termine delle procedure di rito i tre sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Per il tunisino classe 1991 è stata disposta la misura della custodia in carcere, mentre per gli altri due, nati nel 1998 e 2005, è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.