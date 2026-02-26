Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre arresti e numerose dosi di cocainasequestrate, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Bologna. Gli indagati, tutti cittadini stranieri, sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stati sorpresi a cedere droga in un parcheggio cittadino.

Tre arresti per spaccio a Bologna

L’intervento è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente esposte al fenomeno.

L’operazione è stata portata a termine dalla Squadra Mobile che da tempo monitorava il parcheggio di via Don Giuseppe Bedetti, zona di Bologna nota per episodi di spaccio e costantemente sorvegliata dagli investigatori.

Il blitz e la dinamica dei fatti

Durante un servizio di osservazione gli agenti hanno notato movimenti sospetti tra tre giovani nordafricani e alcuni presunti acquirenti.

I poliziotti hanno documentato cessioni di sostanza stupefacente a favore di soggetti italiani, fermati poco dopo e trovati in possesso di dosi di cocaina appena acquistata. Secondo quanto ricostruito, uno dei tre pusher deteneva le dosi e le consegnava agli altri due, che si occupavano materialmente delle cessioni agli acquirenti.

Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti

Alla vista degli agenti i tre sospettati hanno tentato di darsi alla fuga tra i palazzi circostanti. Uno di loro si è addirittura lanciato nel sotterraneo di alcuni garage da un’altezza di circa 3-4 metri.

Ne è seguita una colluttazione durante la quale i fermati hanno opposto resistenza colpendo gli operatori prima di essere definitivamente bloccati e messi in sicurezza. In quei concitati momenti uno degli arrestati ha sputato 6 dosi di cocaina che teneva nascoste in bocca.

Sequestri e accertamenti successivi

Le perquisizioni personali e gli accertamenti successivi hanno permesso di rinvenire e sequestrare 40 dosi di cocaina confezionate in involucri termosaldati, per un totale di 38 grammi. Gli agenti hanno inoltre trovato 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e 5 telefoni cellulari utilizzati per i contatti con gli acquirenti.

I precedenti e le misure adottate

Dagli accertamenti è emerso che i tre soggetti erano già gravati da precedenti per spaccio e altri reati come rapine, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Al termine delle procedure di rito i tre sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Per il tunisino classe 1991 è stata disposta la misura della custodia in carcere, mentre per gli altri due, nati nel 1998 e 2005, è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.

IPA