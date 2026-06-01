Caos a Parigi dopo la vittoria del Psg in Champions League, quasi 1000 arresti e centinaia di feriti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Notte di follia e violenza urbana in Francia, dove nella capitale Parigi la festa per il trionfo del Psg in Champions League è diventata teatro di scontri, provocando quasi mille arresti e centinaia di feriti anche tra le Forze dell’Ordine. Le indagini cercano di fare luce sulle devastazioni, mentre le istituzioni invocano il pugno di ferro contro i teppisti.

Parigi, la festa del Psg si trasforma in guerriglia

La vittoria del Psg nella finale di Champions League contro l’Arsenal ha scatenato una notte di violenze e gravi disordini a Parigi e in diverse città francesi.

Quella che doveva essere una celebrazione per il secondo titolo consecutivo si è trasformata in devastazione urbana. Migliaia di persone si sono riversate sugli Champs-Élysées e nei pressi del Parc des Princes, dove sono state erette barricate, appiccati incendi a chioschi e veicoli, e tentato persino di assaltare il commissariato dell’VIII arrondissement.

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La situazione è rapidamente degenerata in violenti scontri con i reparti antisommossa, costretti a cariche per disperdere i gruppi più aggressivi. Nel caos della notte, un giovane motociclista ha perso la vita dopo aver impattato contro dei blocchi di cemento sul sbarramento periferico.

Il bilancio degli scontri: quasi mille arresti e agenti feriti

Il bilancio complessivo tracciato dalle autorità è drammatico. Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha annunciato che sono stati eseguiti oltre 890 arresti in tutto il Paese, un dato in aumento del 45% rispetto all’anno precedente.

Nella sola Parigi si contano 569 arresti, con circa 500 persone poste in custodia cautelare. Altissimo anche il numero di feriti tra le Forze dell’Ordine: ben 178 tra agenti di Polizia e gendarmi hanno riportato lesioni. Tra questi, una poliziotta è rimasta gravemente ferita al Trocadéro dall’esplosione di un ordigno agricolo.

Nuñez ha difeso la gestione dell’ordine pubblico, dichiarando: “Il mio lavoro è porre fine a queste violenze. Se ci sono così tanti arresti, è perché questo lavoro è stato fatto bene”.

La condanna di Macron per le scene di violenza inaccettabili a Parigi

Le devastazioni hanno scatenato un’ondata di indignazione politica ai vertici dello Stato. Accogliendo i giocatori all’Élysée, il presidente Emmanuel Macron ha condannato fermamente gli episodi.

“Nessuno ha voglia che ci si abitui a questo, a scene di violenze inaccettabili a Parigi e in altre città, ieri sera e per buona parte della notte – ha detto il presidente, aggiungendo – Saremo inflessibili. Non vogliamo più vedere scene simili, ne abbiamo piene le tasche. È finita”.

Anche la portavoce del governo Maud Bregeon ha stigmatizzato l’accaduto parlando di “violenze inaccettabili” e sottolineando: “Abbiamo un problema di violenza endemica e un problema di educazione”. Ferma condanna giunta infine anche dal vicesindaco della capitale Emmanuel Grégoire, secondo cui “nulla, assolutamente nulla, giustifica il prendersela con i beni comuni”.