Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell’entroterra molisano. Per questo a ‘dirigere’ il traffico sono scesi in strada, già da ieri, 7 aprile, i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull’A14 chiusa per la frana di Petacciato. L’iniziativa spontanea è partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un’alternativa. “Questo è il traffico che abbiamo sulle strade. Situazione selvaggia. Tutto questo senza alcuna assistenza. Non è una cosa che può gestire l’amministrazione da sola”, ha detto il sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci, in un video mentre riprende la situazione della sua città invasa dalle macchine.