Caos A14, borghi del Molise invasi da auto e tir: sindaci scendono in strada a dirigere il traffico, il video
Frana in Molise: sindaci in strada per gestire il traffico caotico dopo la chiusura dell'A14.
Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell’entroterra molisano. Per questo a ‘dirigere’ il traffico sono scesi in strada, già da ieri, 7 aprile, i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull’A14 chiusa per la frana di Petacciato. L’iniziativa spontanea è partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un’alternativa. “Questo è il traffico che abbiamo sulle strade. Situazione selvaggia. Tutto questo senza alcuna assistenza. Non è una cosa che può gestire l’amministrazione da sola”, ha detto il sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci, in un video mentre riprende la situazione della sua città invasa dalle macchine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.