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Caos A14, borghi del Molise invasi da auto e tir: sindaci scendono in strada a dirigere il traffico, il video

Frana in Molise: sindaci in strada per gestire il traffico caotico dopo la chiusura dell'A14.

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Navigatori in tilt, strade congestionate e file chilometriche a ingolfare i borghi dell’entroterra molisano. Per questo a ‘dirigere’ il traffico sono scesi in strada, già da ieri, 7 aprile, i sindaci di quattro comuni alle prese con gli automobilisti che cercavano strade alternative al caos sull’A14 chiusa per la frana di Petacciato. L’iniziativa spontanea è partita dai primi cittadini di Guglionesi, Palata, Montecilfone e Mafalda, paesi in provincia di Campobasso completamente congestionati da auto e tir in cerca di un’alternativa. “Questo è il traffico che abbiamo sulle strade. Situazione selvaggia. Tutto questo senza alcuna assistenza. Non è una cosa che può gestire l’amministrazione da sola”, ha detto il sindaco di Guglionesi, Bartolomeo Antonacci, in un video mentre riprende la situazione della sua città invasa dalle macchine.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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